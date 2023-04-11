Милонов неожиданно нашёл оправдание для впавшей в маразм Ротару

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов неожиданно вступился за Софию Ротару, которую хотят признать спонсором ВСУ и лишить роскошной квартиры в центре Москвы. В беседе с телеканалом "360" он призвал не осуждать певицу, указав на специфическое состояние её психики и солидный возраст — 75 лет.

"Осуждать Софию Ротару сейчас толком даже и нельзя. Она находится в таком маразме, что не может отдавать себе отчёт в своих действиях. Она навсегда вычеркнула себя из списка русских и советских исполнителей", — указал депутат.

При этом Милонов подчеркнул: если певица, пусть и в маразме, действительно финансировала ВСУ, то в отношении неё нужно возбуждать уголовные дела по факту соучастия в убийстве русских людей.

"Необходимо накладывать арест на её имущество в качестве обеспечительных мер, как это произошло с Александром Невзоровым*", — пояснил свою позицию он.

Ранее Лайф писал, что "Ветераны России" призвали лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве из-за того, что она может поддерживать ВСУ. По мнению активистов, имущество артистки, а именно четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы, стоит продать, а вырученные средства направить на цели СВО.

София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. Актриса. В её репертуаре — множество композиций на двенадцати языках. Народная артистка Советского Союза, обладательница других титулов, регалий и наград, среди которых — орден святителя Николая Чудотворца "За приумножение добра на земле" и орден Дружбы народов. Герой Украины и обладательница ордена Державы, многократный лауреат премии "Золотой граммофон". Муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение "Голос". Полная биография звезды — на сайте uznayvse.ru.