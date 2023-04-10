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10 апреля, 15:10

Софию Ротару просят признать спонсором ВСУ и лишить роскошной квартиры в центре Москвы

Mash: Активисты призвали отобрать у Ротару квартиру в Москве за поддержку ВСУ

<p>София Ротару. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

София Ротару. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Общественники призвали лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве из-за того, что она может поддерживать ВСУ. С соответствующим заявлением в Следственный комитет РФ обратилась организация "Ветераны России", пишет Mash.

По мнению активистов, имущество артистки, а именно четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы стоит продать, а вырученные средства направить на цели СВО. По данным Mash, жильё певицы площадью 120 кв. м находится на Зоологической улице. Внутри — итальянские гарнитуры, личный кабинет и роскошные спальни. Снаружи — шлагбаум, закрытый двор и охрана. Саму Ротару и даже обслугу там не видели очень давно.

София Ротару тайком ездит в Крым, чтобы проведать ялтинскую дачу и огород

София Ротару тайком ездит в Крым, чтобы проведать ялтинскую дачу и огород

Ранее стало известно, что гостиница "Вилла София" в Ялте, которую певица София Ротару несколько лет назад переписала на своего сына Руслана Евдокименко, выставлена на продажу. За шикарный особняк на берегу моря просят 2,5 миллиарда рублей.

Никита Никонов
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