Софию Ротару просят признать спонсором ВСУ и лишить роскошной квартиры в центре Москвы

Общественники призвали лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве из-за того, что она может поддерживать ВСУ. С соответствующим заявлением в Следственный комитет РФ обратилась организация "Ветераны России", пишет Mash .

По мнению активистов, имущество артистки, а именно четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы стоит продать, а вырученные средства направить на цели СВО. По данным Mash, жильё певицы площадью 120 кв. м находится на Зоологической улице. Внутри — итальянские гарнитуры, личный кабинет и роскошные спальни. Снаружи — шлагбаум, закрытый двор и охрана. Саму Ротару и даже обслугу там не видели очень давно.