Софию Ротару просят признать спонсором ВСУ и лишить роскошной квартиры в центре Москвы
Mash: Активисты призвали отобрать у Ротару квартиру в Москве за поддержку ВСУ
София Ротару. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Общественники призвали лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве из-за того, что она может поддерживать ВСУ. С соответствующим заявлением в Следственный комитет РФ обратилась организация "Ветераны России", пишет Mash.
По мнению активистов, имущество артистки, а именно четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы стоит продать, а вырученные средства направить на цели СВО. По данным Mash, жильё певицы площадью 120 кв. м находится на Зоологической улице. Внутри — итальянские гарнитуры, личный кабинет и роскошные спальни. Снаружи — шлагбаум, закрытый двор и охрана. Саму Ротару и даже обслугу там не видели очень давно.
Ранее стало известно, что гостиница "Вилла София" в Ялте, которую певица София Ротару несколько лет назад переписала на своего сына Руслана Евдокименко, выставлена на продажу. За шикарный особняк на берегу моря просят 2,5 миллиарда рублей.