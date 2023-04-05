"Пусть платят за имя мамы": Сын Ротару пытается продать её отель в Крыму за 2,5 млрд рублей

Гостиница "Вилла София" в Ялте, которую певица София Ротару несколько лет назад переписала на своего сына Руслана Евдокименко, выставлена на продажу. Об этом рассказала подруга артистки, музыкальный продюсер Алина Сагина в беседе с kp.ru.

"Он сейчас продаёт этот отель. Нашёлся покупатель, мужчина был согласен выкупить гостиницу Ротару за девять миллионов евро (более 750 миллионов рублей), но Руслан настаивает на 30 миллионах (более 2,5 миллиарда рублей). Хотя это неадекватная сумма для такого здания. Но Руслан считает: дескать, пусть платят за имя мамы", — говорит Сагина.

Отель Софии Ротару в Ялте. Фото © VK / "Вилла София"

Подруга Ротару добавила, что певица сейчас не бывает в Москве из-за угроз киевских националистов, которые даже "закошмарили" её внучку Софию за то, что девушка общается в соцсетях с друзьями на русском языке. Также Сагина считает, что артистка может больше не работать, ведь у неё есть "приличная" заначка.

"Все гонорары она всегда просила наличными, банкам никогда не доверяла, все сбережения хранит дома в Киеве. Есть легенда, что у Ротару дома есть хранилище, как у Скруджа Макдака, а там — сундуки, где она хранит свои накопления", — отметила продюсер.