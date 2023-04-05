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5 апреля, 08:10

София Ротару тайком ездит в Крым, чтобы проведать ялтинскую дачу и огород

Продюсер Сагина заявила, что Ротару тайком посещает свою дачу в Крыму

<p>Народная артистка СССР не хочет продавать домик в Ялте, где она проводила счастливое время с покойным мужем. Фото © <a href="http://sofiarotaru.com/ru/#/gallery/53-stsena" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Софии Ротару</a></p>

Народная артистка СССР не хочет продавать домик в Ялте, где она проводила счастливое время с покойным мужем. Фото © Официальный сайт Софии Ротару

75-летняя советская и украинская эстрадная певица София Ротару после 2014 года почти исчезла с российских радаров, с началом специальной военной операции и вовсе превратилась в затворницу на своей киевской даче. Тем не менее даже в последние годы София Михайловна умудрялась тайком посещать свой домик в Крыму и копаться там в огороде. Об этом в беседе с kp.ru сообщила продюсер Алина Сагина.

"Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла её молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. Дом этот ей дорог как память. И София Михайловна тайком ездит в Крым, чтобы отдохнуть от семьи на своём ялтинском огороде", — утверждает собеседница наших коллег из "Комсомолки".

А ранее стало известно, что гостиница "Вилла София" в Ялте, которую певица София Ротару несколько лет назад переписала на своего сына Руслана Евдокименко, выставлена на продажу. За шикарный особняк на берегу моря просят 2,5 миллиарда рублей.

Внук Софии Ротару со второй попытки сбежал с Украины во Францию, спасаясь от армии

Внук Софии Ротару со второй попытки сбежал с Украины во Францию, спасаясь от армии

София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. Актриса. В её репертуаре — множество композиций на двенадцати языках. Народная артистка Советского Союза, обладательница других титулов, регалий и наград, среди которых — орден святителя Николая Чудотворца "За приумножение добра на земле" и орден Дружбы народов. Герой Украины и обладательница ордена Державы, многократный лауреат премии "Золотой граммофон". Муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение "Голос". Полная биография звезды — на сайте uznayvse.ru.

Алексей Берковиц
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