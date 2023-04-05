София Ротару тайком ездит в Крым, чтобы проведать ялтинскую дачу и огород

75-летняя советская и украинская эстрадная певица София Ротару после 2014 года почти исчезла с российских радаров, с началом специальной военной операции и вовсе превратилась в затворницу на своей киевской даче. Тем не менее даже в последние годы София Михайловна умудрялась тайком посещать свой домик в Крыму и копаться там в огороде. Об этом в беседе с kp.ru сообщила продюсер Алина Сагина.

"Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла её молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. Дом этот ей дорог как память. И София Михайловна тайком ездит в Крым, чтобы отдохнуть от семьи на своём ялтинском огороде", — утверждает собеседница наших коллег из "Комсомолки".

А ранее стало известно, что гостиница "Вилла София" в Ялте, которую певица София Ротару несколько лет назад переписала на своего сына Руслана Евдокименко, выставлена на продажу. За шикарный особняк на берегу моря просят 2,5 миллиарда рублей.