София Ротару тайком ездит в Крым, чтобы проведать ялтинскую дачу и огород
Продюсер Сагина заявила, что Ротару тайком посещает свою дачу в Крыму
Народная артистка СССР не хочет продавать домик в Ялте, где она проводила счастливое время с покойным мужем. Фото © Официальный сайт Софии Ротару
75-летняя советская и украинская эстрадная певица София Ротару после 2014 года почти исчезла с российских радаров, с началом специальной военной операции и вовсе превратилась в затворницу на своей киевской даче. Тем не менее даже в последние годы София Михайловна умудрялась тайком посещать свой домик в Крыму и копаться там в огороде. Об этом в беседе с kp.ru сообщила продюсер Алина Сагина.
"Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла её молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. Дом этот ей дорог как память. И София Михайловна тайком ездит в Крым, чтобы отдохнуть от семьи на своём ялтинском огороде", — утверждает собеседница наших коллег из "Комсомолки".
А ранее стало известно, что гостиница "Вилла София" в Ялте, которую певица София Ротару несколько лет назад переписала на своего сына Руслана Евдокименко, выставлена на продажу. За шикарный особняк на берегу моря просят 2,5 миллиарда рублей.
София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. Актриса. В её репертуаре — множество композиций на двенадцати языках. Народная артистка Советского Союза, обладательница других титулов, регалий и наград, среди которых — орден святителя Николая Чудотворца "За приумножение добра на земле" и орден Дружбы народов. Герой Украины и обладательница ордена Державы, многократный лауреат премии "Золотой граммофон". Муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение "Голос". Полная биография звезды — на сайте uznayvse.ru.