Такого вы ещё не видели: Меладзе впервые показал сыновей от Джанабаевой

Валерий Меладзе решил порадовать поклонников и выложил фотографию своей семьи в полном составе. Вчера его жене, Альбине Джанабаевой, исполнилось 44 года. Отметить день рождения бывшая солистка группы "ВИА Гра" решила среди самых дорогих ей людей — мужа и троих детей. Фото утра в кругу семьи певец выложил в социальных сетях. "Доброе утро, любимая Альбинушка! С днём рождения!" — сопроводил пост ласковыми словами певец.

На снимке видно что семья собралась позавтракать, ещё не успевшую накраситься Джанабаеву обнимает младший сын, Лука. А Валерий со старшим сыном, Константином, названным в честь брата и дедушки певца, сидит рядом. На коленях у именинницы — дочка Агата, которой 12 апреля исполнится два года.

Валерий Меладзе с женой и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Напомним, артисты официально поженились в 2014 году, хотя их первый сын, Костя, родился ещё в 2004-м, когда Валерий был женат на Ирине Малухиной. У них тоже трое детей: Инга, Софья и Арина.