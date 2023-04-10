Такого вы ещё не видели: Меладзе впервые показал сыновей от Джанабаевой
В честь дня рождения певицы Валерий решил раскрыть свои секреты и впервые выложил фото всей семьи, показав фанатам сыновей от Альбины Джанабаевой.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
Валерий Меладзе решил порадовать поклонников и выложил фотографию своей семьи в полном составе. Вчера его жене, Альбине Джанабаевой, исполнилось 44 года. Отметить день рождения бывшая солистка группы "ВИА Гра" решила среди самых дорогих ей людей — мужа и троих детей. Фото утра в кругу семьи певец выложил в социальных сетях. "Доброе утро, любимая Альбинушка! С днём рождения!" — сопроводил пост ласковыми словами певец.
На снимке видно что семья собралась позавтракать, ещё не успевшую накраситься Джанабаеву обнимает младший сын, Лука. А Валерий со старшим сыном, Константином, названным в честь брата и дедушки певца, сидит рядом. На коленях у именинницы — дочка Агата, которой 12 апреля исполнится два года.
Валерий Меладзе с женой и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
Напомним, артисты официально поженились в 2014 году, хотя их первый сын, Костя, родился ещё в 2004-м, когда Валерий был женат на Ирине Малухиной. У них тоже трое детей: Инга, Софья и Арина.
Валерий Меладзе в последнее время стал участником скандала. В январе он во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов "Героям слава!". В России предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий. А 24 марта стало известно об "амнистии" артиста — в скандальном видео с Меладзе не нашли состава преступления.
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