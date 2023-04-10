"Живого человека хоронят": Возмущённый Владимир Фриске поддержал родителей онкобольной Заворотнюк

Отец покойной Жанны Фриске Владимир вспомнил о знакомстве с Анастасией Заворотнюк и выразил слова поддержки её семье. Как и его дочь когда-то, актриса уже четыре года сражается за свою жизнь с глиобластомой — злокачественной опухолью мозга. Вокруг Анастасии ходит немало слухов, а журналисты время от времени норовят заранее похоронить звезду "Моей прекрасной няни". Мужчина считает такое недопустимым, он искренне переживает за судьбу артистки.

Владимир Борисович хорошо может понять, как чувствуют себя родные знаменитости, ведь когда-то он был на их месте: "Я представляю, каково её родителям. Мы уже прошли этот период, самый сложный. У них сейчас такой же. Вот и Валентина Борисовна, и Юрий Андреевич, муж её. Дай бог, чтобы они держались, помогали. Самое главное, чтобы они были рядом с ней".

Владимир Фриске поддержал родителей Анастасии Заворотнюк. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

"Когда Жанночка уже уходила, она без сознания всё время была. Но, когда подходил к ней Платон, у неё начинал учащаться пульс. Ей как-то легче становилось. Если так же маленький ребёнок к ней будет подходить… Чтобы она чувствовала, что родственники рядом, что её не забыли и не бросили", — поделился советом Владимир.

Владимира и Анастасию познакомила именно Жанна на ледовом шоу, в котором участвовала. Актриса была его ведущей. Мужчина признался: при первой же встрече актриса ему очень понравилась, была мила и вежлива. Даже заметила, какой у Жанны "молодой папа". И Владимир в долгу не остался, сказав, что она тоже "очень интересная девушка". Фриске следил за её успехами в фильмах, спектаклях, а когда узнал о болезни звезды, был в шоке, начал читать новости, переживал. Особенно когда в СМИ писали противоречивую информацию. "Был в шоке. Читаешь — там одни пишут одно, другие — другое. И уже не знаешь, кому верить... и верить ли вообще. Кощунство! Ещё живого человека уже хоронят!" — возмутился Владимир в интервью телеканалу "Спас".