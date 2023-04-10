Весь зал рыдал: Воробьёв поведал душераздирающие подробности о своей песне, исполненной в "Маске"

9 апреля вышел очередной выпуск шоу "Маска" на канале НТВ. В проекте прозвучало много замечательных песен. Среди них оказалась и композиция "О чём ты думаешь" на слова Роберта Рождественского, музыку к которой написал один из членов жюри, Алексей Воробьёв. Исполнила её Гусеница. Председатель жюри восхитился красотой романса и был очень удивлён, когда узнал, что автор произведения сидит справа от него. Филипп Киркоров с уважением пожал Алексею руку. Воробьёв признался, что сам иногда исполняет композицию, но версия Гусеницы его очень растрогала — оказалась даже лучше оригинала.

"Когда я писал эту песню, я очень много плакал. Дело в том, что Алла Борисовна Киреева, жена и муза Роберта Рождественского, мне посчастливилось быть с нею не просто знакомым, а прямо дружить. И она как раз дала мне эти стихи, говорит: "Напиши на них". Потому что она послушала композицию "Будь, пожалуйста, послабее", говорит: "У тебя получается передать музыкально то, как это должно быть. Напиши на эти стихи. Это ответственность огромная", — рассказал артист в эфире шоу.

Кто может скрываться за маской Гусеницы на шоу "Маска"? Фото © Rutube / НТВ

Алексей довольно быстро справился с возложенной на него задачей. Но хотел довести работу до совершенства, хотя дочь поэта Екатерина Рождественская просила показать композицию маме раньше. Пока музыкант собирался с духом, чтобы представить Алле Киреевой получившееся произведение, та ушла из жизни. Она так и не успела услышать готовую песню. Примерно через месяц после этого певец на съёмках в кино впервые её исполнил. По словам Воробьёва, все тогда рыдали. Алексей признался — самому всегда сложно её петь, сразу появляются слёзы на глазах.

"Я, правда, очень благодарен тебе, Гусеничка, за выбор этой композиции, потому что во мне это что-то очень искреннее, честное задевает. И я счастлив был это услышать в твоём исполнении, спасибо огромное", — поблагодарил Воробьёв маску.