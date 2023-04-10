ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 11:01

Звезда "9 роты" рассказала о притворстве Смольянинова и ответила на угрозы его расстрелять

Звезда "9 роты" Фидаров заявил о притворстве Смольянинова и ненависти к России

<p>Звезда "9 роты" Сослан Фидаров. Обложка © Rutube / <a href="https://rutube.ru/channel/13383471/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Эмпатия Манучи"</a> </p>

Звезда "9 роты" Сослан Фидаров. Обложка © Rutube / "Эмпатия Манучи"

Заслуженный артист Северной Осетии актёр Сослан Фидаров напомнил, что его коллега по фильму "9 рота" Артур Смольянинов* — актёр и мог легко притворяться, скрывая своё отношение к России. Об этом он рассказал в беседе с Вячеславом Манучаровым в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

"Мы все общались, дружили, шутили. Да, все были разные. Но мы и не должны быть одинаковыми. Всё было хорошо. Может быть, он [Смольянинов] просто играл тогда, а на самом деле всегда был таким, — заметил Фидаров. — Не может же ненависть к своей стране взяться вдруг ниоткуда. За что он её ненавидит и хочет, чтобы она превратилась в пыль, как он сказал в интервью? С ума сошёл?!"

Фидаров пришёл на помощь ополченцам Донбасса ещё в 2014 году, но никогда этого не афишировал. По словам звезды "9 роты", однажды настанет время и Смольянинов "очень сильно пожалеет о том, что он сделал, и все его соратники пожалеют". Нельзя про свою страну такие вещи говорить, уверен он.

А вот слова Смольянинова о готовности стрелять в Фидарова в зоне СВО он не воспринял всерьёз. Актёр предположил, что коллега сделал скандальное заявление, рассчитывая, что его уже нет в живых.

"Что лично я ему сделал плохого, чтобы он в меня стрелял? Не исключено, что он так сказал, потому что считал меня погибшим. Причём подчеркнул, что я заслужил это. То есть похоронил меня и ещё на костях моих танцует", — поделился артист.

Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

Ранее Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину, и призвал россиян "покаяться". Его высказывание осудили публицист Дмитрий Гоблин Пучков и депутат Денис Майданов. Позднее мать Смольянинова заявила, что актёра на самом деле неправильно поняли. А режиссёр Никоненко призвал отложить премьеры со Смольяниновым до победы России.

* Признан иностранным агентом.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Донбасс
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров