Звезда "9 роты" рассказала о притворстве Смольянинова и ответила на угрозы его расстрелять

Заслуженный артист Северной Осетии актёр Сослан Фидаров напомнил, что его коллега по фильму "9 рота" Артур Смольянинов* — актёр и мог легко притворяться, скрывая своё отношение к России. Об этом он рассказал в беседе с Вячеславом Манучаровым в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

"Мы все общались, дружили, шутили. Да, все были разные. Но мы и не должны быть одинаковыми. Всё было хорошо. Может быть, он [Смольянинов] просто играл тогда, а на самом деле всегда был таким, — заметил Фидаров. — Не может же ненависть к своей стране взяться вдруг ниоткуда. За что он её ненавидит и хочет, чтобы она превратилась в пыль, как он сказал в интервью? С ума сошёл?!"

Фидаров пришёл на помощь ополченцам Донбасса ещё в 2014 году, но никогда этого не афишировал. По словам звезды "9 роты", однажды настанет время и Смольянинов "очень сильно пожалеет о том, что он сделал, и все его соратники пожалеют". Нельзя про свою страну такие вещи говорить, уверен он.

А вот слова Смольянинова о готовности стрелять в Фидарова в зоне СВО он не воспринял всерьёз. Актёр предположил, что коллега сделал скандальное заявление, рассчитывая, что его уже нет в живых.

"Что лично я ему сделал плохого, чтобы он в меня стрелял? Не исключено, что он так сказал, потому что считал меня погибшим. Причём подчеркнул, что я заслужил это. То есть похоронил меня и ещё на костях моих танцует", — поделился артист.