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10 апреля, 09:58

Критик Соседов выдвинул неожиданную версию отмены концертов Басты и Арбениной

<p>Баста и Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Баста и Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Антон Новодережкин

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отмену концертов Дианы Арбениной и Басты в российских городах. В беседе с РИА "ФедералПресс" он предположил, что, возможно, мероприятия отменяются из-за отсутствия спроса.

"По поводу отмены концертов ничего сказать не могу. По какой причине отменяются концерты? Нет спроса публики? Ну вряд ли эти артисты запятнали себя плохими высказываниями о СВО. Я, во всяком случае, этого не слышал", — сказал критик, добавив, что, возможно, у слушателей просто нет денег на концерты, поэтому они и отменяются.

Точную причину Соседов предложил узнать у организаторов.

Россиянам напомнили об их правах при отмене концерта

Россиянам напомнили об их правах при отмене концерта

Напомним, ранее выступления лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной отменили в Перми, Казани и Чебоксарах. Также Лайф писал, что Генпрокуратуру призвали проверить артистку на предмет дискредитации ВС РФ. Концерт Басты был отменён в Новокузнецке. Кроме того, Минкульт призвали отменить выступление рэпера в Ставрополе из-за "непатриотичного высказывания".

Никита Никонов
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