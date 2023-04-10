Критик Соседов выдвинул неожиданную версию отмены концертов Басты и Арбениной

"По поводу отмены концертов ничего сказать не могу. По какой причине отменяются концерты? Нет спроса публики? Ну вряд ли эти артисты запятнали себя плохими высказываниями о СВО. Я, во всяком случае, этого не слышал", — сказал критик, добавив, что, возможно, у слушателей просто нет денег на концерты, поэтому они и отменяются.