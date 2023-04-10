Критик Соседов выдвинул неожиданную версию отмены концертов Басты и Арбениной
Баста и Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Антон Новодережкин
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отмену концертов Дианы Арбениной и Басты в российских городах. В беседе с РИА "ФедералПресс" он предположил, что, возможно, мероприятия отменяются из-за отсутствия спроса.
"По поводу отмены концертов ничего сказать не могу. По какой причине отменяются концерты? Нет спроса публики? Ну вряд ли эти артисты запятнали себя плохими высказываниями о СВО. Я, во всяком случае, этого не слышал", — сказал критик, добавив, что, возможно, у слушателей просто нет денег на концерты, поэтому они и отменяются.
Точную причину Соседов предложил узнать у организаторов.
Напомним, ранее выступления лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной отменили в Перми, Казани и Чебоксарах. Также Лайф писал, что Генпрокуратуру призвали проверить артистку на предмет дискредитации ВС РФ. Концерт Басты был отменён в Новокузнецке. Кроме того, Минкульт призвали отменить выступление рэпера в Ставрополе из-за "непатриотичного высказывания".