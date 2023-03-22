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22 марта, 10:40

Баста отменил концерт в Новокузнецке, не объяснив причину

В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты, запланированный на 26 марта

<p>Рэпер Баста. Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Рэпер Баста. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

В Новокузнецке отменили концерт российского рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Выступление должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов.

Как указано на официальном сайте рэп-исполнителя, теперь запланированное на воскресенье выступление должно состояться 17 октября. Причину отмены концерта организаторы и сам певец не комментировали. Известно, что купленные ранее билеты остаются в силе, однако жители города также могут их вернуть. Их цена варьируется от полутора тысяч до шести тысяч рублей.

Судя по графику туров певца, в ближайшее время у него запланированы выступления в Новосибирске — 22 марта, в Томске — 23 марта, а также в Кемерове — 25 марта. Апрельский гастрольный тур артист намерен открыть в Астане 11 апреля.

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Ранее Лайф писал, что концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили ещё в одном городе России — столице Забайкальского края Чите. Мероприятие должно было состояться в Доме офицеров 27 марта. До этого такое же произошло с её выступлениями в соседних с Забайкальским краем регионах — Бурятии и Иркутской области.

Оксана Попова
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