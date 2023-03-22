Баста отменил концерт в Новокузнецке, не объяснив причину

В Новокузнецке отменили концерт российского рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Выступление должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов.

Как указано на официальном сайте рэп-исполнителя, теперь запланированное на воскресенье выступление должно состояться 17 октября. Причину отмены концерта организаторы и сам певец не комментировали. Известно, что купленные ранее билеты остаются в силе, однако жители города также могут их вернуть. Их цена варьируется от полутора тысяч до шести тысяч рублей.

Судя по графику туров певца, в ближайшее время у него запланированы выступления в Новосибирске — 22 марта, в Томске — 23 марта, а также в Кемерове — 25 марта. Апрельский гастрольный тур артист намерен открыть в Астане 11 апреля.