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21 марта, 01:19

Ещё один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России

Концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили ещё в одном городе России — столице Забайкальского края Чите. Мероприятие должно было состояться в Доме офицеров 27 марта.

Об отмене события сообщается на сайте билетного оператора. Причина не уточняется. Певица ситуацию не комментирует. До этого такое же произошло с её выступлениями в соседних с Забайкальским краем регионах — Бурятии и Иркутской области. На запланированный 20 марта концерт звезды билеты продавались. Их можно купить также на её шоу в Красноярске, намеченное на 21 марта.

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Ранее Лайф писал, что Таисия Повалий отказалась считать себя предательницей и призналась в любви к украинской мове.

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VK / Таисия Повалий

Арина Родионова
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