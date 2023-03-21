Ещё один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России

Об отмене события сообщается на сайте билетного оператора. Причина не уточняется. Певица ситуацию не комментирует. До этого такое же произошло с её выступлениями в соседних с Забайкальским краем регионах — Бурятии и Иркутской области. На запланированный 20 марта концерт звезды билеты продавались. Их можно купить также на её шоу в Красноярске, намеченное на 21 марта.