Концерт Дианы Арбениной в Казани отменили по техническим причинам

Концерт лидера российской рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани отменён по техническим причинам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минкульта Татарстана.

Выступление певицы было запланировано на 10 апреля, оно должно было пройти в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. При этом на сайте группы "Ночные снайперы" концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по российским городам. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.