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7 апреля, 05:46

Концерт Дианы Арбениной в Казани отменили по техническим причинам

Концерт лидера российской рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани отменён по техническим причинам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минкульта Татарстана.

Выступление певицы было запланировано на 10 апреля, оно должно было пройти в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. При этом на сайте группы "Ночные снайперы" концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по российским городам. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.

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Ранее в Чебоксарах отменили концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. А накануне отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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