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6 апреля, 12:25

Солистку "Ночных снайперов" попросили проверить по статье о дискредитации ВС России

Генпрокуратуру призвали проверить Диану Арбенину на предмет дискредитации ВС РФ

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить лидера музыкальной группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину по статье о дискредитации ВС России. Об этом сообщил ТАСС.

"Учитывая публичность высказываний Арбениной Д.С., считаем что в действиях последней содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан)", — говорится в документе.

Согласно обращению, Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией уже давно следит за деятельностью и высказываниями Арбениной, которая неоднократно критиковала решение российских властей и политику страны в отношении спецоперации на Украине. Указывается, что, выступая с концертом в Киеве в 2014 году (после воссоединения Крыма с РФ), певица попросила прощения перед украинцами за российских коллег и указала на единство с народом Незалежной. А в апреле 2022 года в Челябинске Арбенина исполнила песню с негативной оценкой боевых действий на территории Украины. Сейчас же певица гастролирует, неизвестно, на что она тратит деньги, полученные с концертов, добавил Бородин.

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Ранее в Чебоксарах отменили концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. А сегодня отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске.

Светлана Оперук
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