Солистку "Ночных снайперов" попросили проверить по статье о дискредитации ВС России

Согласно обращению, Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией уже давно следит за деятельностью и высказываниями Арбениной, которая неоднократно критиковала решение российских властей и политику страны в отношении спецоперации на Украине. Указывается, что, выступая с концертом в Киеве в 2014 году (после воссоединения Крыма с РФ), певица попросила прощения перед украинцами за российских коллег и указала на единство с народом Незалежной. А в апреле 2022 года в Челябинске Арбенина исполнила песню с негативной оценкой боевых действий на территории Украины. Сейчас же певица гастролирует, неизвестно, на что она тратит деньги, полученные с концертов, добавил Бородин.