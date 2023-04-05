В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"

Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что запланированный на 14 апреля концерт рок-группы "Ночные снайперы" отменён. Об этом он написал в телеграм-канале, отвечая на вопрос комментатора.

"Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля в ледовом дворце "Чебоксары-арена", отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта", — ответил мэр.

Ответ Дениса Спирина по поводу концерта "Ночных снайперов". Фото © t.me / "Темы, которые поднял мэр"