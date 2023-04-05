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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 10:36
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В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что запланированный на 14 апреля концерт рок-группы "Ночные снайперы" отменён. Об этом он написал в телеграм-канале, отвечая на вопрос комментатора.

"Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля в ледовом дворце "Чебоксары-арена", отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта", — ответил мэр.

Ответ Дениса Спирина по поводу концерта "Ночных снайперов". Фото © t.me / "Темы, которые поднял мэр"

Ответ Дениса Спирина по поводу концерта "Ночных снайперов". Фото © t.me / "Темы, которые поднял мэр"

Один из подписчиков главы Чебоксар спросил, почему городская администрация допустила мероприятие артиста, который не поддержал СВО. В ответ Спирин заверил, что концерт не состоится.

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Ранее в Воронежской области был отменён концерт Ани Лорак. Против концерта певицы также выступил мэр Краснодара Евгений Наумов. Позже стало известно, что выступление Лорак решили отменить и в Ростове-на-Дону. Сама певица заявила, что продолжит выступать в РФ, так как её родная страна — Украина — начала давить на неё ещё в 2014 году.

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Ирина Фальке
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