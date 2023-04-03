Ещё один концерт Ани Лорак в России отменили
Концерт Ани Лорак в Воронежской области отменён
Ани Лорак. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Концерт певицы Ани Лорак (Каролины Куек), который был запланирован на 24 апреля в Event Hall в Воронежской области, отменён, сообщили в департаменте культуры региона.
"Программа The best Ани Лорак, запланированная на 24 апреля 2023 года на концертной площадке Event Hall сити-парка "Гранд" (п. Солнечный, Рамонский район, Воронежская область), была отменена организаторами", — рассказали журналистам в департаменте.
Об отмене говорится и на сайте площадки, по вопросам возврата билетов там попросили обращаться к организаторам. Сам Бородин, обращавшийся с подобными письмами к губернаторам других городов, объясняет свою позицию антироссийскими взглядами певицы.
Напомним, против концерта Ани Лорак выступил мэр Краснодара Евгений Наумов. Позже стало известно, что её выступление решили отменить также в Ростове-на-Дону. Сама певица заявила, что продолжит выступать в РФ, так как её родная страна — Украина — начала давить на неё ещё в 2014 году.