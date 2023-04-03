Ещё один концерт Ани Лорак в России отменили

Концерт певицы Ани Лорак (Каролины Куек), который был запланирован на 24 апреля в Event Hall в Воронежской области, отменён, сообщили в департаменте культуры региона.

"Программа The best Ани Лорак, запланированная на 24 апреля 2023 года на концертной площадке Event Hall сити-парка "Гранд" (п. Солнечный, Рамонский район, Воронежская область), была отменена организаторами", — рассказали журналистам в департаменте.