Минкульт призвали отменить концерт Басты в Ставрополе из-за "непатриотичного высказывания"

Министерство культуры РФ проверяет рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. В ведомство поступили два заявления с требованием отменить концерт музыканта в Ставрополе из-за "непатриотичного высказывания", которое прозвучало в выпуске шоу блогера Анастасии Ивлеевой Agentshow 3.0. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выступление исполнителя было запланировано в городе на 8 июня. Однако местные активисты уверены, что артист не должен выступать, так как "пренебрежительно" отозвался о действиях России. Баста обозначил своё отношение фразой "Смотрим кино дальше", а также якобы допустил, что мог бы сбежать из страны.

"Я размышлял о том, чтобы куда-то поехать. С другой стороны, я не могу никуда поехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю своими друзьями, как бы я мог… Честно могу сказать, без иронии: я с этой землёй связан как-то и физически, и ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело. <...> Поэтому смотрим кино дальше", — отметил музыкант.

Вакуленко добавил, что у него есть знакомые, которые сейчас живут за границей. Музыкант также подчеркнул, что его супруга не хочет никуда уезжать из России.