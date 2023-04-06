Ещё в одном российском городе отменили концерт "Ночных снайперов"

В Пятигорске отменили концерт популярной рок-группы "Ночные снайперы". Как сообщил представитель площадки ДК "София" в беседе с РИА "Новости", этот вопрос был решён минимум полтора-два месяца назад.

Мероприятие было назначено на 8 июня. При этом, несмотря на слова представителя площадки, билеты на концерт группы почему-то продаются на официальном сайте "Ночных снайперов" и у билетных операторов. Билеты на ближайшие выступления коллектива тоже есть в продаже — музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых — Казань, Ижевск и Пермь.