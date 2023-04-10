Ещё в одном российском городе отменили концерт Арбениной

Пермский спорткомплекс им. Сухарева отказался предоставлять площадку для концерта солистки рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Об этом пишет в понедельник "Коммерсант-Прикамье". Таким образом, Пермь стала восьмым городом, где не состоится запланированное выступление певицы.

Ранее против проведения концерта Дианы Арбениной в Перми высказывались местные ветераны СВО. Рок-диву не захотели видеть в городе после антивоенных высказываний. Кроме того, в городских телеграм-каналах на прошлой неделе появился призыв заблокировать вход в спорткомплекс в день выступления, намеченного на 12 апреля. Опасаясь беспорядков, администрация площадки решила отменить концерт, о чём уже уведомила представителей Арбениной.

"В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта", — пояснил директор СК Михаил Аминов.