ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 11:21
9249

Лидер "Ночных снайперов" вышла на связь после отмены концертов в четырёх городах РФ

Диана Арбенина процитировала песню "Гавань" в ответ на отмену концертов

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина вышла на связь с подписчиками в соцсети после того, как концерты коллектива отменили в нескольких российских городах.

Диана Арбенина процитировала свою песню. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / diana_arbenina

Диана Арбенина процитировала свою песню. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / diana_arbenina

Певица процитировала в посте под фотографией свою песню "Гавань", выпущенную в 2019 году. Комментировать и называть причину отмены концертов Арбенина не стала, но в хештегах указала города, где выступления не состоятся.

Солистку "Ночных снайперов" попросили проверить по статье о дискредитации ВС России

Солистку "Ночных снайперов" попросили проверить по статье о дискредитации ВС России

Ранее в Чебоксарах отменили концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Накануне отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состоятся 8 июня. Причём этот вопрос был решён минимум полтора-два месяца назад. А сегодня отменили концерт Арбениной в Казани по техническим причинам. Мероприятие было запланировано на 10 апреля.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Диана Арбенина
  • ночныеснайперы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров