Лидер "Ночных снайперов" вышла на связь после отмены концертов в четырёх городах РФ

Певица процитировала в посте под фотографией свою песню "Гавань", выпущенную в 2019 году. Комментировать и называть причину отмены концертов Арбенина не стала, но в хештегах указала города, где выступления не состоятся.

Ранее в Чебоксарах отменили концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Накануне отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состоятся 8 июня. Причём этот вопрос был решён минимум полтора-два месяца назад. А сегодня отменили концерт Арбениной в Казани по техническим причинам. Мероприятие было запланировано на 10 апреля.