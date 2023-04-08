Россиянам напомнили об их правах при отмене концерта

"Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета, полного возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента", — отметили в ведомстве.

Для возврата средств необходимо направить организатору письменное обращение. Если он не отреагирует на претензию или откажется выполнять требования, следует обратиться в суд.

Ранее во МХАТе имени Горького несколько десятков человек не пустили на спектакль "Женщины Есенина". Директор театра Владимир Кехман объяснил это тем, что билеты были куплены по "Пушкинской карте", предназначенной для молодёжи от 14 до 22 лет, однако возраст многих посетителей был выше. Во МХАТе подчеркнули: зрители, которых не пустили на спектакль, стали жертвами мошенников.