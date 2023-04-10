В России хотят отменить все спектакли с осудившим СВО Данилой Козловским

Депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой оказать содействие отмене спектаклей с участием актёра Данилы Козловского. Как сообщает SHOT, у 37-летнего артиста, который вернулся из США, в мае запланировано пять спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге, но парламентарии против, чтобы осудивший специальную военную операцию Козловский выходил на сцену.

"Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звёздные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается", — приводит телеграм-канал слова депутата Дмитрия Гусева.

Данила Козловский — заслуженный артист РФ (2018). Родился в 1985 году в Москве. В 2002 году закончил Кронштадтский морской кадетский корпус. В 2007 году — Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (класс Л.А. Додина). Сразу же вошёл в состав Молодой студии театра. В 2012 году приглашён в труппу Малого драматического театра — Театра Европы.