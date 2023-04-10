В России хотят отменить все спектакли с осудившим СВО Данилой Козловским
SHOT: Депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром Козловским
37-летний Козловский покинул Россию вскоре после начала СВО, а недавно вернулся как ни в чём не бывало. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой оказать содействие отмене спектаклей с участием актёра Данилы Козловского. Как сообщает SHOT, у 37-летнего артиста, который вернулся из США, в мае запланировано пять спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге, но парламентарии против, чтобы осудивший специальную военную операцию Козловский выходил на сцену.
"Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звёздные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается", — приводит телеграм-канал слова депутата Дмитрия Гусева.
Данила Козловский — заслуженный артист РФ (2018). Родился в 1985 году в Москве. В 2002 году закончил Кронштадтский морской кадетский корпус. В 2007 году — Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (класс Л.А. Додина). Сразу же вошёл в состав Молодой студии театра. В 2012 году приглашён в труппу Малого драматического театра — Театра Европы.
В начале специальной военной операции на Украине он опубликовал антивоенный пост со словами "страх и стыд", а потом уехал в Штаты. В ближайшее время, как ранее писал Лайф, у Козловского запланированы спектакли: 16 и 20 мая в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Петербурге.