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7 апреля, 09:28

Уехавший в США Козловский вернётся в Россию и сыграет в спектаклях

Брат Козловского заявил, что актёр сыграет в спектаклях в Москве и Петербурге

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В Москве и Санкт-Петербурге состоятся спектакли с участием актёра Данилы Козловского, которые запланированы на апрель и май. Об этом рассказал его пресс-секретарь и брат Егор Козловский.

"Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там всё подробно написано", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении уехавшего в США и критикующего СВО Козловского. Ранее ряд изданий писал о том, что актёр возвращается в Россию.

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"Он работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара "Вишнёвый сад", "Гамлет", "Коварство и любовь", в которых и играет", — уточнили в учреждении.

Согласно данным с сайта театра, Козловский сыграет 20 апреля в спектакле "Гамлет" и 22 апреля в постановке "Коварство и любовь". А в МХТ имени Чехова он появится в спектакле "Поколение Маугли" 16 апреля и 14 мая.

Ранее председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин заявил о том, что лучшие деятели культуры не покинули Россию в трудный момент, а остались служить театру и работать на Родине.

Илья Суриков
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