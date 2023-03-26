Для чего звёзды, сбежавшие от СВО, наговаривают себе на уголовные дела Беглецы из России пускаются во все тяжкие, угрожая россиянам, при этом считают, что разбираться в политике тут "совершенно не нужно". 26 марта, 09:00 Актёр Данила Козловский. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Максим Галкин*

Стэндап-чёс Максима Галкина*, отправившегося на заработки в Америку, не остался незамеченным на родине. Ведь зарабатывает муж Аллы Пугачёвой теперь исключительно угрожая соотечественникам, надсмехаясь над политикой России и унижая бывших зрителей. Карманы пустеют — нужно зарабатывать деньги, чтобы не сбавлять темпов привычной жизни в Израиле.

Известной телеведущей опальный иноагент Галкин грозит убийством. На его а-ля шутку о том, что появление артиста Филиппа Киркорова в колготках и с головой Скабеевой в зоне спецоперации могло бы привести к перемирию, отреагировал телеведущий Владимир Соловьёв. Он потребовал возбудить уголовное дело против Максима Галкина* и конфисковать его имущество. Журналист обратился к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

"... Есть выражения, за которые надо бить морду. Но и этого мало. Я считаю, что необходимо возбудить уголовное дело против этой твари. Необходимо его преследовать, где бы он не находился. <…> Я считаю, что состав уголовного преступления налицо. Судить надо человека и конфисковать заодно всё его имущество", — сказал Соловьёв.

Соловьёв в эфире своего канала на YouTube отметил, что такие выпады нужно останавливать: "Необходимо его преследовать, где бы он ни находился. Голову Скабеевой тебе, значит?".

Видимо, зарабатывать иначе у сбежавших из России иноагентов не получается — и они пускаются во все тяжкие. Выпад Галкина против российской телеведущей, по мнению Соловьёва, поставит точку в вопросе начала уголовного преследования комика.

Пытаясь делать деньги на ненависти к новым успешным певцам, восстребованным в России, Галкин опускается до русофобских стендапов, делая зарисовки про исполнителя Шамана и Ивана Охлобыстина на американской сцене. А очередные угрозы Гаагой России убивают последние остатки интереса россиян к некогда талантливому комику. Так можно и до любви к матрасам опуститься, поговаривают в пабликах, вспоминая закат некогда успешного Шендеровича.

Данила Козловский

Не отстают от иноагентов и популярные артисты. Актёр Козловский, пока ещё не иноагент, заработавший на российских гонорарах и своей известности почти миллиард, покинул страну после СВО и продолжает усугублять отношение к себе на родине. Журналисты отмечают, что так артист пытается обелить себя на Западе в глазах коллег, опасаясь за виллу в Малаге. Однако бизнес Козловского в России может пострадать в большей степени.

— Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы. Гибнут люди: солдаты, мирные жители. Ракеты летят в дома. И здесь совершенно не нужно разбираться в политике, чтобы абсолютно точно понимать, что этому не существует никакого оправдания, — не так давно отреагировал публичным высказыванием Козловский на СВО.

Напомним, его компания DK Entertainment, которая занимается дистрибуцией фильмов и сериалов, оценивалась почти в один млрд рублей. Многочисленные съёмки в рекламе, ведение шоу и церемоний — цена успеха, которая легла в основу его состояния. По словам друзей, актёр приобрёл виллу в Испании в 2019 году. Особняк с собственным бассейном расположен в 30 километрах от Малаги рядом со Средиземным морем.

Не остался в среде коллег по цеху незамеченным его отъезд и очередной роман с новой пассией Оксаной Акиньшиной. Актриса Яна Поплавская устроила разнос актёру, который, по её информации, "свалил из России".

Актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

— Так странно, обласканные всеми, властью и народом, звучащие из каждого утюга, всё равно нашли, за что ненавидеть страну, — заявила Поплавская. — Жили — не тужили, всё было прекрасно. Но не мила оказалась родная страна. И власть не та, и люди не те. Вот это особенно обидно. Те, кто покупал билеты в театры, кинотеатры, смотрел в онлайн-кинотеатрах, в эфире федеральных каналов… они были дураками в ваших глазах? Вы для кого работали, в конечном счёте?

При этом плотный график Козловского на март и апрель — спектакли в столицах России — в ажуре. Как это понимать? — удивляется телеведущая и актриса.

Но, как шутят настоящие фанаты русского кино, "любой российский фильм/сериал уже имеет какой-то шанс на успех, если в нём нет Данилы Козловского". С такими бравадами актёр имеет все шансы потерять зрительскую любовь и получить осуждение среди коллег в полной мере.

Ивар Калныньш

Повальная мода у забытых советских актёров, которые чем дальше от России и своей аудитории, ностальгировать по СССР с особой нескрываемой злостью. Вероятно, надеясь на некие ништяки, если не от собственного правительства, то от неких структур Евросоюза — на поддержание штанов. Так, латвийский актёр и секс-символ опять же только советского кино ("ТАСС уполномочен заявить" или "Зимняя вишня") вспомнил, что ему все сильно задолжали.

Актёр Ивар Калныньш. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

— Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили!". Кто кому должен. Я тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные", — напомнил о себе актёр накануне своего 75-летия.

* Физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.

Авторы Мари Медведева