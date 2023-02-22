Как актёр Данила Козловский зарабатывает в России миллионы, но уехал в США В последнее время один из высокооплачиваемых российских актёров, Данила Козловский, успел раскритиковать операцию России на Украине, заработать почти миллиард рублей на сериале и покинуть страну. 21 февраля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Геодакян Артём, © shutterstock

— Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы. Гибнут люди: солдаты, мирные жители. Ракеты летят в дома. И здесь совершенно не нужно разбираться в политике, чтобы абсолютно точно понимать, что этому не существует никакого оправдания, — отреагировал Козловский на СВО.

Многих поклонников Козловского удивила его реакция на события на Украине. Впрочем, предпосылки к этому были давно. Даже в VK есть аккаунт, зарегистрированный на телефон актёра, который ведёт некий Василий Гофенко, якобы проживающий в Киеве. Видимо, чтобы анонимно общаться с подписчиками на Украине и критиковать Россию.

Впрочем, это не помешало местным националистам внести Козловского на сайт "Миротворец" за то, что тот якобы ездил в уже российский Крым и даже снимал там фильмы.

На чём Данила Козловский зарабатывает в России

В последние годы в России актёр не бедствовал. У него есть компания DK Entertainment, которая занимается дистрибуцией его фильмов и сериалов. Например, права на показ сериала "Карамора" оценивались почти в 1 млрд рублей. Помимо фильмов доход Козловскому приносили съёмки в рекламе. Известно, что в октябре 2017 года он подписал рекламный контракт стоимостью 10 млн рублей с "ВЭБ Капитал".

Козловский в рекламе Chanel. Фото © YouTube / LetsFlight

В 2018-м актёр стал лицом бренда "Л’Этуаль", потом вместе с американской актрисой Кирой Найтли снялся в рекламе Chanel, а с Оксаной Акиньшиной в роликах одного из сотовых операторов.

Тогда же появились сообщения о тратах Козловского на элитную недвижимость, в том числе и за рубежом. Например, он приобрёл апартаменты в доме премиум-класса "Современник" на улице Машкова, что в двух шагах от одноимённого театра, давшего название комплексу.

Средняя цена одного квадратного метра здесь составляет больше 660 тысяч рублей. Например, на одном из сайтов недвижимости квартиру площадью 68 квадратов продавец предлагает за 49 млн рублей.







В самом конце прошлого года актёру пришлось судиться за собственность: обанкротившаяся управляющая компания ЖК — ООО "БЦ Машкова, 13" — подала иск о взыскании с него задолженности по договору купли-продажи в размере почти миллиона рублей.

В 2019 году, по словам друзей, Данила Козловский приобрёл виллу в Испании. Особняк с собственным бассейном расположен в 30 километрах от Малаги рядом со Средиземным морем. Здесь он якобы планировал жить с актрисой Ольгой Зуевой.

Кроме того, актёра можно было увидеть ещё по двум адресам в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве он появляется в просторной двушке площадью 61,5 кв.м, расположенной прямо на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Сокол". Это квартира, в которой он до сих пор прописан, а живёт в ней его 71-летняя мать — Надежда Звенигородская.

Мать актёра Надежда Звенигородская. Фото © kino-teatr.ru

Матери Козловского принадлежит и ещё одна квартира — 83 квадрата в доме 1917 года постройки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, практически на берегу Обводного канала.

Данила Козловский предпочитает автомобили марки Land Rover. За последнее время их у него в собственности было два. Один — серебристый Discovery — с одинаковыми цифрами в номере, а другой — чёрный — с одинаковыми буквами. Его Козловский продал 1 февраля этого года, возможно готовясь к отъезду. Актёр оставил с десяток неоплаченных штрафов ГИБДД и несколько исполнительных производств ФССП.

Козловский и Ольга Зуева. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Женщины Данилы Козловского

Козловский остаётся закрытым человеком. Известно, что первая и пока единственная официальная супруга актёра — Уршула Магдалена Малка, полька, много лет живущая в Санкт-Петербурге. Молодые люди учились на одном курсе на факультете актёрского искусства и режиссуры СПбГАТИ, а позже служили в Академическом малом драматическом театре — Театре Европы. Их отношения продлились всего 4 года — с 2008 по 2011 годы, однако информация о браке Козловского появилась спустя годы после их разрыва.

Данила Козловский и Уршула Малка. Фото © stuki-druki.com

Ещё одни серьёзные отношения Козловского случились с моделью Ольгой Зуевой, уже давно уехавшей из России и постоянно живущей в США. В 2020 году у пары родился первенец актёра — девочку назвали Ода-Валентина, и именно ей якобы предназначался особняк в Испании. Однако странно, что фамилию отца девочка почему-то не унаследовала.

По данным Лайфа, Ольга Зуева живёт в одном из районов Нью-Йорка — Бруклине, почти у самого берега судоходного пролива Ист-Ривер. Это район с не самым дешёвым жильём. Например, квартиры в доме, где живёт фотомодель, сдаются примерно за 4,5–5 тысяч долларов в месяц, а чтобы стать владельцем одной из них, придётся выложить до двух миллионов. Немудрено, ведь из окон здания открывается вид на небоскрёбы Манхэттена, расположенные прямо через реку.

Вид из окон дома, где, по данным Лайфа, может жить Ольга Зуева. Фото © zillow.com

Зачастивший тогда в США Козловский, похоже, решил там и остаться. Однако, как утверждают злые языки, уже с новой возлюбленной — Оксаной Акиньшиной. По слухам, пара перебралась на новое место жительства пару месяцев назад.

Почему актёр Козловский не поддерживает Россию во время операции на Украине? 0 Потому что он планирует своё будущее на Западе Потому что не понимает, что творилось на Украине до СВО Я не слежу за жизнью Козловского

Авторы Евгений Кузнецов