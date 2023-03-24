Калягин назвал лучшими тех артистов, кто не сбежал из России

Лучшие деятели культуры не покинули Россию в трудный момент, а остались служить театру и работать на Родине. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

"Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина — они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", — сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Калягин также поблагодарил актёров, которые оказывают помощь и поддержку людям в зоне боевых действий. По его словам, то, что артисты выступают в госпиталях буквально в ста метрах от боевых действий, говорит о многом. Вместе с тем он добавил, что Россия никогда не столкнётся с дефицитом театральных талантов, ведь наша необъятная страна "такая великая, такая многообразная и такая интересная".