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24 марта, 14:49

Калягин назвал лучшими тех артистов, кто не сбежал из России

Калягин: Лучшие актёры и деятели культуры не уехали из России, а остались служить театру

<p>Худрук театра Et Cetera Александр Калягин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Лучшие деятели культуры не покинули Россию в трудный момент, а остались служить театру и работать на Родине. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

"Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина — они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", — сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Калягин также поблагодарил актёров, которые оказывают помощь и поддержку людям в зоне боевых действий. По его словам, то, что артисты выступают в госпиталях буквально в ста метрах от боевых действий, говорит о многом. Вместе с тем он добавил, что Россия никогда не столкнётся с дефицитом театральных талантов, ведь наша необъятная страна "такая великая, такая многообразная и такая интересная".

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Кстати, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что уехавшие из России артисты обязательно вернутся обратно на Родину из-за отсутствия аудитории, которую не смогут обрести в западных странах.

Николь Вербер
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