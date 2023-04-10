Тест на беременность, клок волос и ещё 11 самых безумных покупок звёздных фанатов в истории

Любовь к артистам — дело обычное. Всем кто-нибудь да нравится. И разве не хочется быть поближе к этому человеку, иметь у себя дома какую-нибудь его вещь? Конечно, да. Но порой чувства, испытываемые к звезде, превращаются в слепое поклонение, граничащее с безумием. И тогда люди тратят сотни тысяч долларов, чтобы приобрести сломанный ноготь, клок волос или даже мусор, к которому прикасался их кумир.

13. Грязная майка Дженнифер Лоуренс

Самые безумные покупки поклонников звёзд. Фото © Getty Images / Emma McIntyre / WireImage

Свою порцию счастья получил один из фанатов Дженнифер Лоуренс, сумев приобрести за $3175 грязный спортивный бюстгальтер актрисы, который она надевала на репетиции на съёмках фильма "Мой парень — псих". Бонусом к шикарной покупке шла рубашка с длинными рукавами, надетая поверх него.

12. Волосы Джастина Бибера

В 2011 году Джастин передал на аукцион локоны своих волос в пластиковой коробочке, на которой даже оставил автограф. Покупка обошлась поклоннику в $40 668. И всю эту сумму певец пожертвовал в фонд помощи брошенным животным The Gentle Barn. Ну ради пушистиков и волос Джастина не жалко.

11. Накладной ноготь Леди Гаги

На какие безумные покупки способны фанаты? Фото © Shutterstock

Леди Гаге пришлось лишиться своего ногтя. Хотя нужно отдать должное: тот был всё же накладным, а не её собственным. Зато сделанным по эксклюзивному заказу личным дизайнеров певицы: черный, украшенный золотыми бусинками. В 2012 году во время концерта в Дублине звезда потеряла его на сцене. Но вовсе не расстроилась, а выложила на продажу. Очередной безумный фанат приобрёл его за $13 тыс., а вдобавок получил ещё и фотографии певицы для подтверждения подлинности покупки.

10. Зуб Джона Леннона

В 2011 году зуб Джона Леннона приобрёл стоматолог из Канады Майкл Жук. Покупка обошлась ему в 19 500 фунтов стерлингов, однако всю эту сумму ему наверняка удалось отбить. Врач объездил множество стоматологических клиник и в каждой демонстрировал приобретённую им драгоценность. После чего она заняла своё место в его врачебном кабинете. В итоге Майкл даже написал книгу о зубах знаменитостей, не обделив вниманием и свой трофей от вокалиста легендарной группы The Beatles.

9. Рентгеновские снимки Мэрилин Монро

В 2013 году лос-анджелесский аукцион выставил на продажу рентгеновские снимки Мэрилин Монро в количестве аж шести штук. Автором данных "работ" был Майкл Гурдин, пластический хирург, готовивший актрису к операции. Поклоннику творчества секс-символа 50-х вся коллекция обошлась в $26 500, и всю эту сумму таинственный аноним отдал в благотворительную организацию, занимающуюся восстановительной хирургией и помощью солдатам, пострадавшим во время войны в Ираке и Афганистане. Продавцы снимков позже признались, что рассчитывали на более внушительную сумму — не менее $30 тыс. А всё потому, что тремя годами ранее, в 2010-м, ещё одна серия рентгеновских снимков грудной клетки актрисы ушла за $45 тыс.

8. Тест на беременность Бритни Спирс

Не только Бритни Спирс иногда чудит, её фанаты тоже. Фото © Shutterstock

В 2005 году стал безумно счастливым один из фанатов Бритни Спирс, когда приобрёл её использованный тест на беременность. Да-да, тест, который Бритни и её тогдашний муж, Кевин Федерлайн, оставили в номере отеля в Лос-Анджелесе. Это вот реально кто-то хорошенько порылся в мусоре звезды, когда та выехала из апартаментов, нашёл "святой Грааль" и выложил его на eBay, продав за 5000 долларов.

7. Почечный камень Уильяма Шетнера

Следующий предмет, проданный аж за $25 тыс., — почечный камень актёра Уильяма Шетнера, сыгравшего капитана космического корабля "Энтерпрайз" в сериале "Звёздный путь". Операцию ему сделали в 2005 году, а в 2006-м экспонат уже был выставлен на аукционе.

Некоторые, наверное, совсем сбрендившие фанаты готовы тратить огромные суммы даже за такие вещи любимого артиста, к которым обычно и прикоснуться противно, но не в том случае, конечно, когда они принадлежат твоему кумиру. И это совсем не редкость. Рассказываем о ещё одном топе победителей в номинации "Звёздный мусор".

6. Сопливый платок Скарлетт Йоханссон

В 2008 году актриса выставила на продажу сопливый платок и получила за него от безумного фаната $5300. Фото © Shutterstock

В 2008 году актриса простудилась, но не стала отменять своё выступление на телешоу: видимо, решила, что кашлять и сморкаться в прямом эфире будет куда лучше. Бумажный носовой платок, который использовала для этого звезда, она положила в пакет, подписала и заявила, что выставит на продажу. И не обманула. Лот ушёл с аукциона за $5300, которые она пожертвовала на благотворительность.

5. Жвачка Бритни Спирс

И снова отличились поклонники Бритни Спирс. На этот раз на аукционе была продана её жевательная резинка, которую знаменитость выплюнула на улице. Находчивый поклонник подобрал и продал за $14 тыс. А говорят, что деньги под ногами не валяются...

4. Недоеденный тост Джастина Тимберлейка

Оказывается, можно покупать не только мерч знаменитостей, но и объедки. Фото © Shutterstock

В 2000 году студентка Кэти Саммерс стала счастливой обладательницей двух ломтиков французского тоста Джастина Тимберлейка, которые он оставил во время прямого эфира нью-йоркской радиостанции Z100, пригласившей его на шоу. Сообразительный сотрудник эфира, оперативно подобравший еду за звездой, выручил на этом $1025. Правда, деньги себе не оставил — отдал на благотворительность.

3. Канье Уэст и вода, в которой тот плавал

В 2015 году Канье провёл бесплатный концерт в Ереване. А в конце шоу прыгнул в Лебединое озеро. Поклонники рэпера смекнули, что на этой воде, в которой побывал их кумир, можно неплохо заработать. Пользователь с ником us2015-arevs на следующий же после выступления день выставил на eBay интересный лот. За литр "уэстовской воды" он просил всего 10 долларов. От покупателей не было отбоя.

2. Банка с воздухом Брэда Питта и Анджелины Джоли

В 2005 году на торги была выложена банка с воздухом, которым дышали знаменитые актёры. Фото © Shutterstock

Но если воду хотя бы можно увидеть, то следующий лот, который в 2005 году выложил на торги журналист, побывав на премьере фильма "Мистер и миссис Смит" в Калифорнии, — это банка с воздухом, которым дышали Брэд Питт и Анджелина Джоли. Особый воздух, видимо, заряженный "ионами славы", он собрал во время интервью с актёрами. А после "волшебный" сосуд продал на аукционе за $530.

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