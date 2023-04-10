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10 апреля, 15:29

В Даркнете выложили объявление об убийстве пародиста Зеленского Макса КомикадZе

Пародист Зеленского Макс КомикадZе обратился в полицию из-за угроз с Украины

<p>Макс КомикадZе. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maxcomicadze?z=photo-214333503_457240874/album-214333503_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Макс Комикадзе</a></p>

Макс КомикадZе. Фото © VK / Макс Комикадзе

Комик Макс КомикадZе, известный публике по пародиям на украинского президента Владимира Зеленского, обратился в полицию в связи с поступающими ему угрозами. Об этом пишет Mash.

Пародист рассказал, что ему стали приходить сообщения от проукраинских радикалов, в которых указан его адрес и содержатся обещания расправиться с ним и семьёй. Макс КомикадZе и раньше получал угрозы, но сейчас продюсер посоветовал ему обратиться к правоохранителям.

Комик перечислил в заявлении все аккаунты, откуда поступали сообщения. Также уточнил, что в Даркнете появилось объявление о его убийстве.

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Напомним, одна из самых ярких пародий Макса — подписание президентом Украины Владимиром Зеленским акта капитуляции со словами "Ахмат — сила!".

Татьяна Миссуми
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