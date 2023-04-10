В Даркнете выложили объявление об убийстве пародиста Зеленского Макса КомикадZе
Пародист Зеленского Макс КомикадZе обратился в полицию из-за угроз с Украины
Макс КомикадZе. Фото © VK / Макс Комикадзе
Комик Макс КомикадZе, известный публике по пародиям на украинского президента Владимира Зеленского, обратился в полицию в связи с поступающими ему угрозами. Об этом пишет Mash.
Пародист рассказал, что ему стали приходить сообщения от проукраинских радикалов, в которых указан его адрес и содержатся обещания расправиться с ним и семьёй. Макс КомикадZе и раньше получал угрозы, но сейчас продюсер посоветовал ему обратиться к правоохранителям.
Комик перечислил в заявлении все аккаунты, откуда поступали сообщения. Также уточнил, что в Даркнете появилось объявление о его убийстве.
Напомним, одна из самых ярких пародий Макса — подписание президентом Украины Владимиром Зеленским акта капитуляции со словами "Ахмат — сила!".