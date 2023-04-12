Звезда The Last of Us и "Игры престолов" признался, что хотел покончить с актёрством из-за нищеты

Известный по ролям в сериалах The Last of Us и "Игра престолов" актёр Педро Паскаль планировал прекратить попытки добиться успеха в кино к 29 годам. Об этом он рассказал в интервью Esquire.

"Моё видение этого заключалось в том, что, если к тому времени, когда мне исполнится 29 лет, у меня не будет серьёзной работы в кино, всё будет кончено. Поэтому я постоянно пересматривал то, что значит посвятить свою жизнь этой профессии, и отказывался от неё", — заявил актёр.

Он рассказал, что в 1990-х годах пробовался на роли в рекламе и других проектах и подрабатывал официантом. Его редко утверждали, и он часто думал бросить профессию из-за проблем с деньгами. По словам Паскаля, ему начинало казаться, что стать актёром — это просто его детская мечта.

На данный момент в фильмографии 48-летнего Педро Паскаля уже более 80 проектов. Кроме экранизации популярной игры и культового сериала "Игра престолов" он также снимался в "Мандалорце", "Нарко", "Kingsman: Золотое кольцо" и других проектах.