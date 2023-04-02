Глючит и постоянно вылетает: Ремейк The Last of Us разнесли критики

Вышедший несколько дней назад ремейк The Last of Us для персональных компьютеров уже успел заработать негативную оценку критиков. Последние отмечают проблемы игры с технической точки зрения. Новую версию сопровождают баги, вылеты и проблемы с текстурами.

По оценкам критиков на на Metacritic, игра заслуживает 56 баллов из 100. Рейтинг сформирован на основе шести рецензий. Пользователи же оценили игру и того ниже — на 1,9 баллов из 10 (на основе 170 оценок). Дело, видимо, действительно в технической части, а не в содержании, ведь ремейк на PS5 собрал 88 баллов из 100 по мнению пользователей.