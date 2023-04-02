Глючит и постоянно вылетает: Ремейк The Last of Us разнесли критики
Критики указали на минусы ремейка The Last of Us на ПК
Вышедший несколько дней назад ремейк The Last of Us для персональных компьютеров уже успел заработать негативную оценку критиков. Последние отмечают проблемы игры с технической точки зрения. Новую версию сопровождают баги, вылеты и проблемы с текстурами.
По оценкам критиков на на Metacritic, игра заслуживает 56 баллов из 100. Рейтинг сформирован на основе шести рецензий. Пользователи же оценили игру и того ниже — на 1,9 баллов из 10 (на основе 170 оценок). Дело, видимо, действительно в технической части, а не в содержании, ведь ремейк на PS5 собрал 88 баллов из 100 по мнению пользователей.
"Это одна из самых уважаемых франшиз в играх, но этот порт — глючный, постоянно вылетающий и требующий многочасовой настройки перед началом игры. Избегайте его до тех пор, пока не появятся исправления, и даже тогда вам следует сохранять скептицизм", — заявил журналист Wegotthiscovered.
В свою очередь в Gamereactor посоветовали ещё немного подождать, чтобы попробовать "шедевр" на своём ПК, либо полностью воздержаться от тестирования.
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