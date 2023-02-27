Эпизод сериала The Last of Us поднял продажи менструальных чаш на 400%
Эпизод сериала The Last of Us. Обложка © "Одни из нас", режиссёры Али Аббаси, Джереми Уэбб, сценаристы Нил Дракманн, Крэйг Мейзин / Kinopoisk.ru
Один из эпизодов популярного сериала "Одни из нас" (The Last of Us) поднял продажи менструальных чаш сразу на 400%. Об этом пишет портал TMZ.
В шестой серии главная героиня Элли получает в подарок менструальную чашу. Выросшая в мире постапокалипсиса, девочка не сразу понимает, что это, однако, разобравшись, сначала произносит: "Как мерзко", а затем приходит в восторг и улыбается.
Представитель компании-производителя чаш The Flex Co. заявил, что продажи продукции после выхода эпизода выросли примерно на 400 процентов. Также увеличился спрос на продукцию у компаний Lena Cup и Cora Life. В последней отметили, что многие зрители могли и вовсе не знать о существовании чаш до того, как посмотрели этот эпизод сериала. Производители поблагодарили авторов The Last of Us за репрезентацию экологичного женского гигиенического средства.
Ранее стало известно, что сериал The Last of Us, основанный на одноимённой видеоигре, официально продлили на второй сезон. При этом первый ещё даже не закончился, финальная серия выйдет 12 марта.