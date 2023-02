Эпизод сериала The Last of Us поднял продажи менструальных чаш на 400%

Один из эпизодов популярного сериала "Одни из нас" (The Last of Us) поднял продажи менструальных чаш сразу на 400%. Об этом пишет портал TMZ.

В шестой серии главная героиня Элли получает в подарок менструальную чашу. Выросшая в мире постапокалипсиса, девочка не сразу понимает, что это, однако, разобравшись, сначала произносит: "Как мерзко", а затем приходит в восторг и улыбается.

Представитель компании-производителя чаш The Flex Co. заявил, что продажи продукции после выхода эпизода выросли примерно на 400 процентов. Также увеличился спрос на продукцию у компаний Lena Cup и Cora Life. В последней отметили, что многие зрители могли и вовсе не знать о существовании чаш до того, как посмотрели этот эпизод сериала. Производители поблагодарили авторов The Last of Us за репрезентацию экологичного женского гигиенического средства.