Студия Mundfish подтвердила планы выпустить сиквел игры Atomic Heart
Студия Mundfish планирует выпустить сиквел нашумевшей видеоигры Atomic Heart, сообщил бывший главный редактор "Игромании" и блогер Алексей Макаренков. Он обратился к разработчикам с рядом вопросов на тему проекта.
"Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть", — привёл он их слова на своём YouTube-канале.
На данный же момент студия работает над четырьмя ранее анонсированными дополнениями. Что касается количества проданных копий, то собеседники отказались отвечать на данный вопрос, сославшись на "запланированный инфоповод на эту тему".
Напомним, видеоигра Atomic Heart была разработана российской студией Mundfish. Её действие происходит в альтернативной версии СССР, где на одном из предприятий случается сбой, вызывающий убийство мирными роботами всех сотрудников. На сайте Metacritic проект набрал 78 баллов из 100, а на игровой платформе Xbox One он стал крупнейшим в 2023 году, обогнав Hogwarts Legacy. В свою очередь ремикс на песню Игоря Скляра "Комарово" — один из саундтреков игры — занял первые строки российских чартов.
Скрин из игры Atomic Heart