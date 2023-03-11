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11 марта, 12:39

Студия Mundfish подтвердила планы выпустить сиквел игры Atomic Heart

Студия Mundfish планирует выпустить сиквел нашумевшей видеоигры Atomic Heart, сообщил бывший главный редактор "Игромании" и блогер Алексей Макаренков. Он обратился к разработчикам с рядом вопросов на тему проекта.

"Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть", привёл он их слова на своём YouTube-канале.

На данный же момент студия работает над четырьмя ранее анонсированными дополнениями. Что касается количества проданных копий, то собеседники отказались отвечать на данный вопрос, сославшись на "запланированный инфоповод на эту тему".

В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов

В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов

Напомним, видеоигра Atomic Heart была разработана российской студией Mundfish. Её действие происходит в альтернативной версии СССР, где на одном из предприятий случается сбой, вызывающий убийство мирными роботами всех сотрудников. На сайте Metacritic проект набрал 78 баллов из 100, а на игровой платформе Xbox One он стал крупнейшим в 2023 году, обогнав Hogwarts Legacy. В свою очередь ремикс на песню Игоря Скляра "Комарово" — один из саундтреков игры — занял первые строки российских чартов.

Обложка ©

Скрин из игры Atomic Heart

Матвей Константинов
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