Студия Mundfish подтвердила планы выпустить сиквел игры Atomic Heart

Студия Mundfish планирует выпустить сиквел нашумевшей видеоигры Atomic Heart, сообщил бывший главный редактор "Игромании" и блогер Алексей Макаренков. Он обратился к разработчикам с рядом вопросов на тему проекта.

"Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть", — привёл он их слова на своём YouTube-канале.

На данный же момент студия работает над четырьмя ранее анонсированными дополнениями. Что касается количества проданных копий, то собеседники отказались отвечать на данный вопрос, сославшись на "запланированный инфоповод на эту тему".