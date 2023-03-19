Сыгравшая Элли Белла Рамзи назвала дату выхода второго сезона The Last of Us

Британская актриса Белла Рамзи, исполнившая роль Элли в сериале The Last of Us, сомневается, что съёмки второго сезона начнутся скоро. Её слова приводит Independent.

Согласно заявлению Рамзи, съёмки стартуют в конце 2023 года или в начале 2024-го. А премьера может состояться в конце 2024-го или в начале 2025-го.