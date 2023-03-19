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18 марта, 23:40

Сыгравшая Элли Белла Рамзи назвала дату выхода второго сезона The Last of Us

Белла Рамзи не уверена, что второй сезон The Last of Us выйдет раньше конца 2024 года

Британская актриса Белла Рамзи, исполнившая роль Элли в сериале The Last of Us, сомневается, что съёмки второго сезона начнутся скоро. Её слова приводит Independent.

Согласно заявлению Рамзи, съёмки стартуют в конце 2023 года или в начале 2024-го. А премьера может состояться в конце 2024-го или в начале 2025-го.

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Ранее стало известно, что сериал The Last of Us, основанный на одноимённой видеоигре, официально продлили на второй сезон. Это произошло ещё до окончания первого сезона.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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