Топ-10 вещей из женского гардероба, которые ненавидят мужчины и мечтают сжечь

Женщины, как правило, являются образцом красоты и совершенства. Их походка легка и грациозна, а сами они прекрасны, что бы ни надели. Вот только есть такие предметы гардероба, которые не только не делают девушку милее, а совсем наоборот — уродуют. И такие вещи мужчины ненавидят сильнее всего, мечтая сжечь.

1. Штаны афгани

Штаны афгани ассоциируются у мужчин с образом детей в памперсах. Фото © Shutterstock

Удобные и комфортные штаны афгани, по мнению мужчин, превращают прекрасных дам в бесформенное нечто, скрывая достоинства фигуры, но почему-то выставляя напоказ её недостатки.

2. Сандалии гладиаторы

Сандалии гладиаторы — образец суперудобной, но супернекрасивой обуви. Фото © Shutterstock

Для ношения это, конечно, одна из самых удобных моделей обуви. Вот только визуально данные сандалии очень сильно портят вид девичьих ножек: в целом нижняя часть тела выглядит короче, зато стопы, наоборот, увеличиваются на пару размеров. Ну кому такое придётся по вкусу?

3. Лосины и легинсы

Нельзя ходить в лосинах по улице. Это спортивная одежда. Фото © Shutterstock

Надеть на улицу в качестве самостоятельного предмета гардероба такие вещи, как лосины и легинсы, позволить себе могут только девушки с идеальной фигурой. Но даже им, по мнению сильной половины человечества, не стоит этого делать. Такая одежда не просто подчёркивает любые несовершенства, но и в целом смотрится так, словно к ней забыли что-то добавить. Всё-таки легинсы — спортивная одежда, поэтому носить их нужно исключительно в зале.

4. Одежда оверсайз

Одежда оверсайз способна изуродовать даже самую красивую девушку. Фото © Shutterstock

Любимая многими девушками за её удобство одежда раздражает мужчин до коликов в животе. Толстовки, джинсы бойфренды, пальто, плащи и прочие не по размеру огромные предметы гардероба портят самых красивых женщин. Особенно если они не умеют правильно подбирать образ. Такая одежда превращает даже худышек в громоздких, бесформенных мадам, чей пол не всегда с первого раза можно определить.

5. Комбинезоны

Комбинезоны — это рабочая мужская одежда, а не повседневная женская. Фото © Shutterstock

Давайте попробуем провести эксперимент? Зажмурьтесь и введите себе мысленный запрос "человек в комбинезоне". А теперь честно: что за картинка первой появилась перед глазами? Наверняка это мужчина в синей спецодежде, правда же? Вот именно такие ассоциации и у наших вторых половинок. Так что стоит хорошо подумать, прежде чем идти с комбинезоном на кассу.

6. Ободки с цветами

Ободки с цветами подходят пятилетним девочкам, но не взрослым женщинам. Фото © Shutterstock

Они чудесно смотрятся, когда вам пять лет, вполне терпимо, когда 15, но в 25, 35 и старше — это уже перебор. Мужчины считают таких женщин инфантильными, легкомысленными и ненадёжными. Всегда надо помнить, что ваш внешний вид должен соответствовать возрасту. Иначе будете выглядеть нелепо.

7. Одежда из декоративной сетки

Одежда из декоративной сетки выглядит распутно и безвкусно. Фото © Shutterstock

Сетка хороша на женщине при определённых обстоятельствах, но не для прогулки по городу. Такой тип одежды раскрывает любые девичьи тайны и показывает всё, что только можно, буквально всем подряд. Да и выглядит совершенно безвкусно. Если вы хотите купить сетчатое платьишко, наш вам совет: не надо!

8. Туфли на платформе с высоким подъёмом

Туфли на высокой платформе смотрятся грубо и массивно. Фото © Shutterstock

Слишком большая платформа и высокие каблуки не только заставляют низкорослых мужчин комплексовать, но и уродуют женские ножки. Из-за массивной обуви они выглядят больше, чем есть на самом деле, утяжеляют девушку, смотрятся грубо, лишают лёгкости и лебединой походки. Да и в целом единственное, о чём думает особа на таких туфельках, так это о том, как бы с них не свалиться.

9. Кроссовки на каблуке

Кроссовки на каблуке — самая нелепая обувь. Фото © Shutterstock

Они, конечно, уже давным-давно вышли из моды — и поделом им. Но всё ещё остаются в памяти молодых людей как самая нелепая, уродливая и алогичная обувь. Кроссовки, в которых невозможно бегать (а именно для этого были созданы кроссовки вообще), выглядели на ногах слишком массивно и чересчур замысловато. Поэтому, к счастью, после недлинного бума отправились туда, где им и место, — на помойку.

10. Леопардовый принт

Леопардовый принт ассоциируется с агрессией и развязностью. Фото © Shutterstock

Большинство мужчин недолюбливают анималистичные принты, так как носящие их дамы всегда представляются агрессивными и довольно развязными. Конечно, если женщина хочет произвести именно такое впечатление, то пожалуйста. Однако большинство потенциальных кавалеров она этим просто распугает.