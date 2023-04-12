Топ-10 вещей из женского гардероба, которые ненавидят мужчины и мечтают сжечь
Правильно подобранная одежда способна скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Но есть и такая, что испортит любую девушку. Собрали для вас 10 вещей, которые ненавидят все мужчины.
Женщины, как правило, являются образцом красоты и совершенства. Их походка легка и грациозна, а сами они прекрасны, что бы ни надели. Вот только есть такие предметы гардероба, которые не только не делают девушку милее, а совсем наоборот — уродуют. И такие вещи мужчины ненавидят сильнее всего, мечтая сжечь.
1. Штаны афгани
Штаны афгани ассоциируются у мужчин с образом детей в памперсах. Фото © Shutterstock
Удобные и комфортные штаны афгани, по мнению мужчин, превращают прекрасных дам в бесформенное нечто, скрывая достоинства фигуры, но почему-то выставляя напоказ её недостатки.
2. Сандалии гладиаторы
Сандалии гладиаторы — образец суперудобной, но супернекрасивой обуви. Фото © Shutterstock
Для ношения это, конечно, одна из самых удобных моделей обуви. Вот только визуально данные сандалии очень сильно портят вид девичьих ножек: в целом нижняя часть тела выглядит короче, зато стопы, наоборот, увеличиваются на пару размеров. Ну кому такое придётся по вкусу?
3. Лосины и легинсы
Нельзя ходить в лосинах по улице. Это спортивная одежда. Фото © Shutterstock
Надеть на улицу в качестве самостоятельного предмета гардероба такие вещи, как лосины и легинсы, позволить себе могут только девушки с идеальной фигурой. Но даже им, по мнению сильной половины человечества, не стоит этого делать. Такая одежда не просто подчёркивает любые несовершенства, но и в целом смотрится так, словно к ней забыли что-то добавить. Всё-таки легинсы — спортивная одежда, поэтому носить их нужно исключительно в зале.
4. Одежда оверсайз
Одежда оверсайз способна изуродовать даже самую красивую девушку. Фото © Shutterstock
Любимая многими девушками за её удобство одежда раздражает мужчин до коликов в животе. Толстовки, джинсы бойфренды, пальто, плащи и прочие не по размеру огромные предметы гардероба портят самых красивых женщин. Особенно если они не умеют правильно подбирать образ. Такая одежда превращает даже худышек в громоздких, бесформенных мадам, чей пол не всегда с первого раза можно определить.
5. Комбинезоны
Комбинезоны — это рабочая мужская одежда, а не повседневная женская. Фото © Shutterstock
Давайте попробуем провести эксперимент? Зажмурьтесь и введите себе мысленный запрос "человек в комбинезоне". А теперь честно: что за картинка первой появилась перед глазами? Наверняка это мужчина в синей спецодежде, правда же? Вот именно такие ассоциации и у наших вторых половинок. Так что стоит хорошо подумать, прежде чем идти с комбинезоном на кассу.
6. Ободки с цветами
Ободки с цветами подходят пятилетним девочкам, но не взрослым женщинам. Фото © Shutterstock
Они чудесно смотрятся, когда вам пять лет, вполне терпимо, когда 15, но в 25, 35 и старше — это уже перебор. Мужчины считают таких женщин инфантильными, легкомысленными и ненадёжными. Всегда надо помнить, что ваш внешний вид должен соответствовать возрасту. Иначе будете выглядеть нелепо.
7. Одежда из декоративной сетки
Одежда из декоративной сетки выглядит распутно и безвкусно. Фото © Shutterstock
Сетка хороша на женщине при определённых обстоятельствах, но не для прогулки по городу. Такой тип одежды раскрывает любые девичьи тайны и показывает всё, что только можно, буквально всем подряд. Да и выглядит совершенно безвкусно. Если вы хотите купить сетчатое платьишко, наш вам совет: не надо!
8. Туфли на платформе с высоким подъёмом
Туфли на высокой платформе смотрятся грубо и массивно. Фото © Shutterstock
Слишком большая платформа и высокие каблуки не только заставляют низкорослых мужчин комплексовать, но и уродуют женские ножки. Из-за массивной обуви они выглядят больше, чем есть на самом деле, утяжеляют девушку, смотрятся грубо, лишают лёгкости и лебединой походки. Да и в целом единственное, о чём думает особа на таких туфельках, так это о том, как бы с них не свалиться.
9. Кроссовки на каблуке
Кроссовки на каблуке — самая нелепая обувь. Фото © Shutterstock
Они, конечно, уже давным-давно вышли из моды — и поделом им. Но всё ещё остаются в памяти молодых людей как самая нелепая, уродливая и алогичная обувь. Кроссовки, в которых невозможно бегать (а именно для этого были созданы кроссовки вообще), выглядели на ногах слишком массивно и чересчур замысловато. Поэтому, к счастью, после недлинного бума отправились туда, где им и место, — на помойку.
10. Леопардовый принт
Леопардовый принт ассоциируется с агрессией и развязностью. Фото © Shutterstock
Большинство мужчин недолюбливают анималистичные принты, так как носящие их дамы всегда представляются агрессивными и довольно развязными. Конечно, если женщина хочет произвести именно такое впечатление, то пожалуйста. Однако большинство потенциальных кавалеров она этим просто распугает.
Как хорошо, что большинство вещей из нашего списка уже вышли из моды, как и тренды из 90-х, за которые сегодня стыдно. Не всегда новое — это хорошо забытое старое.
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