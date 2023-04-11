6 модных трендов из 90-х, за которые сейчас стыдно

Ну и времечко тогда было. И хотя в 1990-е происходило много чего неприятного, о чём даже вспоминать не хочется, дух эпохи навсегда высечен в нашей памяти. По крайней мере, в виде сумасшедших нарядов, в которых ходили не только звёзды, но и простые модницы в районе… Что было модно тогда и никто не наденет теперь?

6. Водолазки без рукавов

Топ-6 трендов 1990-х, которые сегодня немодные. Фото © Getty Images / Scott Harrison / Hulton Archive

Одна из самых выдающихся тенденций времён 1990-х — это, конечно, водолазки без рукавов. Кажется, что девушки тех лет немного переусердствовали. Да и выглядит странно: тёплая водолазка и одновременно открытые руки. Понятное дело, тогда это было очень модно и подчёркивало изящность женских плеч. Но если так хочется показать свои красивые подмышки, то можно сделать это и без подобных экстравагантных нарядов. Достаточно надеть топ или блузку с открытыми рукавами.

5. Коричневая помада

Как красились в 1990-х, а сейчас это антитренд. Фото © Shutterstock

Девушки 1990-х, что с коричневой помадой? Это же нездорово выглядит. Что тогда, что сейчас, такие губы — настоящий Хэллоуин! Мода, конечно, безжалостна, но надеемся, что коричневые губы уже не вернутся к нам снова.

4. Шерстяные кофты с подплечниками

Самые ужасные модные тренды 1990-х. Фото © janis60.livejournal.com

Как показывает опыт, истинные модницы всегда должны быть на высоте! Если вы в 1990-х хотели продемонстрировать свою силу духа и способность доминировать, то шерстяная кофта с подплечниками идеально подходила для такого случая! Но плечи — полбеды. Нужно было ещё не забыть добавить яркие цвета и фактурные колготки, чтобы действительно выделиться из толпы!

3. Юбка с яркими легинсами

Что носили модницы в 1990-х: топ-6 трендов, которые вызывают стыд. Фото © amarok-man.livejournal.com

Мода 1990-х была настолько свободной и творческой, что носить юбку и легинсы одновременно было не просто "приемлемо", это считалось чем-то крутым. Сейчас такое сочетание может выглядеть как минимум немного странно. Но кто сказал, что мода должна быть скучной и предсказуемой?

2. Кожаные и джинсовые мини-юбки

6 модных трендов из 1990-х, которые теперь выглядят ужасно. Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / "Кинопоиск"

Ах эти девушки 1990-х! Да что они только не надевали. Вот, например, мини-юбки. И чем короче, тем лучше. Но это ещё не всё. Продвинутые модницы носили мини-юбки из джинсы со вставками из белых рюшей, а некоторые завершали свой образ куртками-косухами. Как сказали бы в то время — "балдёж". И не надо забывать про колготки. Так — обычные, фактурные, а "на выход" — с люрексом!

1. Кофты с люрексом

Какие тренды 1990-х никогда не вернутся в моду. Фото © Ochendaje.livejournal.com

В 1990-е не только колготки были с люрексом. Девчонки ради того, чтобы блестеть как бриллианты, были готовы даже на то, чтобы надеть на себя далеко не самые комфортные кофточки. Судя по всему, сейчас уже пропал дух авантюризма, раз дамы современности не готовы на такое ради моды… И слава богу!