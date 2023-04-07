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7 апреля, 13:00

Эти 4 ретроприёма из макияжа 80-х и 90-х снова вернулись в моду

Если мода циклична, то и тренды в макияже тоже? Если вы так думаете, то абсолютно правы. Ведь некоторые приёмы мейкапа из 90-х и 80-х снова набирают популярность и весной 2023 года.

Помните, как раньше многие девушки высветляли себе волосы на голове перекисью? А потом поняли, что в 90-х быть с белыми волосами сложно и опасно, поэтому вернули в моду естественность. Но через некоторое время, в нулевых уже, все снова захотели стать блондинками? Такую же цикличность можно наблюдать и в трендах макияжа. Ведь ретроприёмы из 80-х и 90-х опять в моде в 2023 году. Но какие конкретно?

Голубые и зелёные тени

Мода на зелёные и синие тени для век из 90-х и 80-х вернулась. Фото © Freepik

Мода на зелёные и синие тени для век из 90-х и 80-х вернулась. Фото © Freepik

Помните, как ещё совсем недавно все смеялись над воспоминаниями мам и бабушек, как те наносили на верхнее веко тени синих и зелёных оттенков? Стиляги хотели выделиться из толпы, показать свой характер и непохожесть. Сегодня яркие акценты на глазах стали фишкой. В 2023 году носить яркие тени голубого, синего и зелёного оттенков опять можно. Важно лишь актуализировать форму и добавить пару деталей в образ.

Готика в макияже

Что снова в моде из 90-х в макияже? Фото © Freepik

Что снова в моде из 90-х в макияже? Фото © Freepik

После нашумевшего под конец 2022 года сериала "Уэнздей", история про девочку из семейки Аддамс прочно закрепила тренд на готику в макияже. Снова стали модными бледная кожа и тёмные акценты в виде теней, помады и подводки. И ведь когда-то раньше, когда были только один оттенок тонального крема и белоснежная пудра, бледнолицые девушки с выразительно тёмным макияжем глаз считались самыми стильными и привлекательными.

Чёрная подводка и карандаш для глаз

В трендах макияжа весны 2023-го — стрелки из подводки или карандаша. Фото © Freepik

В трендах макияжа весны 2023-го — стрелки из подводки или карандаша. Фото © Freepik

В 80-х было модно рисовать чёрным карандашом или подводкой длинные жирные стрелки. Потом стильными стали естественность и минимум тёмных оттенков на лице. Но уже в начале 2023 года в тренды снова ворвались подводка и карандаш. Так что сегодня рисовать стрелочки во внешнем уголке глаз любой длины и формы — не старомодность, а ультрастиль!

Алые губы

В трендах макияжа сезона весна-лето – 2023 снова красная помада и алые губы. Фото © Freepik

В трендах макияжа сезона весна-лето – 2023 снова красная помада и алые губы. Фото © Freepik

Часто новыми трендами в макияже становятся показы мод. Вот и на этот раз ничего необычного не произошло. Во время Парижской недели моды по подиуму прошлись модели брендов Chanel и Valentino с яркими красными губами. И все сразу вспомнили, как модно было раньше наносить такие оттенки на губы. Вот ещё один бессмертный ретротренд из 90-х, который вернулся и оказался стильным весной 2023 года.

Девушка не мыла волосы на голове целых 2 года, и вот в кого превратилась

Девушка не мыла волосы на голове целых 2 года, и вот в кого превратилась

Обложка ©

Freepik

Елизавета Терешкова
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