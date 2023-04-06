Девушка не мыла волосы на голове целых 2 года, и вот в кого превратилась

Не так давно в TikTok начало набирать популярность видео, на котором девушка рассказывает про свой опыт отказа мыть голову два года подряд. Автор под ником @vegesis одновременно шокировала и привлекла внимание к своему ролику тысяч пользователей социальной сети. Видео набрало 85,3 тысячи просмотров и тысячи комментариев. Одни не верили, что подобный эксперимент может закончиться удачей, другие восхищались силой воли и решительностью Рози, третьи же полагали, что подобное шоу австралийка устроила ради популярности. "Это слишком странно", "Держу пари, что твои волосы воняют", "Я бы не стал гордиться этим".

Сама же Рози без стеснения и даже с гордостью рассказывает, что не использует никаких средств для мытья волос, и даже показывает зрителям полупустую ванную комнату. "Я не мыла голову ничем, кроме воды, уже два года. Я могу носить волосы распущенными или собранными — это не проблема для меня", — говорит девушка.

Рози из Австралии, которая два года не моет голову. Видео © TikTok / vegesis