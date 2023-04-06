10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"
Вообще, объявления и таблички в общественных местах чаще всего вещь довольно заунывная. Но иногда встречаются такие образцы, что можно сразу их размещать в музее юмора. Собрали 10 примеров.
"Столбы в тенте не предназначены для танцев на шесте. Пожалуйста, найдите другой способ разочаровать вашего отца".
Фото © Reddit / create_content
"Цены могут меняться в зависимости от поведения покупателя".
Фото © Reddit / TheFastbat
"Осторожно! Деревья не двигаются".
Фото © Reddit / andioopsydaisy
"Если вы подавились хот-догом и умерли, это естественный отбор и руководство за это не отвечает. Спасибо".
Фото © Reddit / L3nb0
"Закрыт на частное мероприятие. Просим прощения".
Фото © Reddit / ckburns808
"Просим отметить, что кошачье молоко производят не кошки".
Фото © Reddit / Wrong_Influence
"Это сиропы для напитков, а НЕ антисептики для рук. Спасибо".
Фото © Reddit / DBTheNerd
"Опасность. Не кормите строителей".
Фото © Reddit / Rotten_Eel
"Этот аттракцион останавливается только в экстренных случаях. Плачущий ребёнок — это не экстренная ситуация".
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Нельзя совершать преступления с 8 утра до 18 часов вечера".
Фото © Reddit / AegonTargeryen
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