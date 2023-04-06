10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"

"Столбы в тенте не предназначены для танцев на шесте. Пожалуйста, найдите другой способ разочаровать вашего отца".

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"Цены могут меняться в зависимости от поведения покупателя".

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"Осторожно! Деревья не двигаются".

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"Если вы подавились хот-догом и умерли, это естественный отбор и руководство за это не отвечает. Спасибо".

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"Закрыт на частное мероприятие. Просим прощения".

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"Просим отметить, что кошачье молоко производят не кошки".

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"Это сиропы для напитков, а НЕ антисептики для рук. Спасибо".

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" Опасность . Не кормите строителей".

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"Этот аттракцион останавливается только в экстренных случаях. Плачущий ребёнок — это не экстренная ситуация".

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"Нельзя совершать преступления с 8 утра до 18 часов вечера".