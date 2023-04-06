ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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6 апреля, 13:00

10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"

Вообще, объявления и таблички в общественных местах чаще всего вещь довольно заунывная. Но иногда встречаются такие образцы, что можно сразу их размещать в музее юмора. Собрали 10 примеров.

"Столбы в тенте не предназначены для танцев на шесте. Пожалуйста, найдите другой способ разочаровать вашего отца".

Фото © Reddit / create_content

Фото © Reddit / create_content

"Цены могут меняться в зависимости от поведения покупателя".

Фото © Reddit / TheFastbat

Фото © Reddit / TheFastbat

"Осторожно! Деревья не двигаются".

Фото © Reddit / andioopsydaisy

Фото © Reddit / andioopsydaisy

"Если вы подавились хот-догом и умерли, это естественный отбор и руководство за это не отвечает. Спасибо".

Фото © Reddit / L3nb0

Фото © Reddit / L3nb0

"Закрыт на частное мероприятие. Просим прощения".

Фото © Reddit / ckburns808

Фото © Reddit / ckburns808

"Просим отметить, что кошачье молоко производят не кошки".

Фото © Reddit / Wrong_Influence

Фото © Reddit / Wrong_Influence

"Это сиропы для напитков, а НЕ антисептики для рук. Спасибо".

Фото © Reddit / DBTheNerd

Фото © Reddit / DBTheNerd

"Опасность. Не кормите строителей".

Фото © Reddit / Rotten_Eel

Фото © Reddit / Rotten_Eel

"Этот аттракцион останавливается только в экстренных случаях. Плачущий ребёнок — это не экстренная ситуация".

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Нельзя совершать преступления с 8 утра до 18 часов вечера".

Фото © Reddit / AegonTargeryen

Фото © Reddit / AegonTargeryen

Странные праздники Японии: Как отмечают День железного пениса

Странные праздники Японии: Как отмечают День железного пениса

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Reddit / DBTheNerd, Rotten_Eel

Сергей Трофимов
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