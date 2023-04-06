Влад Соколовский разделся на камеру и показал голый торс, ради которого голодал неделю

Оказывается, во время отдыха с семьёй на Бали Влад Соколовский решил взять аскезу, то есть сознательно отказаться от чего-либо, чтобы достичь своих духовных целей. В поисках просветления бывший муж Риты Дакоты абсолютно ничего не ел на протяжении целой недели, а пил только воду. На этом нелёгком пути его поддерживал 57-летний отец Андрей Соколовский.

"Запросы, с которыми я шёл, отработали эту аскезу как надо. Ну и физически классно. Организм почистился, и процессы настроились. Это отличный фундамент, чтобы дальше выстроить всё, как я задумал. Всё очень сильно подсушилось", — музыкант продемонстрировал перед камерой обнажённый торс, похваставшись кубиками на животе.

Похудевший до неузнаваемости Влад Соколовский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vs20