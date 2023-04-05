Православные активисты хотели выгнать Киркорова из Новосибирска, а тот в отместку по нему прогулялся

Любитель эпатажа и конфликтов Филипп Киркоров попал в очередной скандал. На этот раз поп-король приехал с гастролями в Новосибирск, но понравилось это не всем. Сторонники традиционных ценностей обвинили его в том, что концертные номера артиста просто оскорбительны для верующих людей, а внешний вид возмутителен, ведь на его концерты приходят в том числе и дети. В итоге активисты организовали пикет против певца и потребовали от губернатора Андрея Травникова запретить выступление Киркорова.

"Деятельность его разлагающая, растлевающая, оскорбляющая. То, что он на кресте там прыгал, это уже говорит обо всём, по сути дела", — высказал своё мнение Иван Квасницкий, член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Видимо, до сих пор не может простить Киркорову выходку. Но, кто старое помянет... Филипп Бедросович тогда даже выиграл суд у православных, припоминать тот момент из старого концерта смысла мало.

Очередной скандал вокруг Киркорова в Новосибирске. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Отменять гастроли короля российской эстрады никто не планирует. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ничего предосудительного в творчестве артиста не видит: "Я нейтрально отношусь к Киркорову, не считаю себя поклонником его творчества. Но и не знаю ничего предосудительного против него, поэтому вступать в дискуссию не готов".

Самого поп-короля данная ситуация и вовсе не заботит. Накануне, 4 апреля, он спокойно развлекался в городе. Чтобы хорошенько отдохнуть перед выступлением, певец отправился в кинотеатр "Победа" на сеанс фильма "Элвис". Об этом он рассказал своему другу Давиду Манукяну, которому позвонил за советом, куда ещё сходить в Новосибирске. На что Дава дал несколько рекомендаций.

Филипп Киркоров спрашивает у Давы совета, где стоит побывать в Новосибирске. Видео © VK / Филипп Киркоров

Блогер предложил отправиться в хороший ресторан, что прямо за кинотеатром, а после "прогуляться по Красному проспекту". Однако идея Филиппу не понравилась, он счёл "такие походы в народ" слишком рискованными.

Позднее Филипп Бедросович выложил видео своего нового образа на фоне Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). На нём — куртка и ботинки с металлическими шипами, украшенный берет и кофта Dolce & Gabbana. "На стиле в Новосибирске! На стиле!" — говорил певец, слегка улыбаясь одним уголком губ.

Филипп Киркоров показывает свой новый образ на фоне НОВАТа. Видео © VK / Филипп Киркоров

В итоге бунт с треском провалился. В 19:00 (15:00 по мск) Филипп Киркоров вышел на сцену "Локомотив-арены" и за 15 минут выступления уже успел сменить несколько нарядов. Зрители кричат от восторга, а певец наслаждается любовью благодарной публики. Возможно, православных активистов возмутило, как Киркоров на прошлом концерте нагло лапал за грудь фанатку.