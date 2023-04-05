Эти 5 вещей из "бабушкиного интерьера" снова в трендах, а вы и не подозревали

Как часто в Интернете встречаются объявления о поиске квартир "без бабушкиного ремонта"? Глупцы и не подозревают, что многие атрибуты ненавистной им обстановки теперь снова в моде. Некоторые люди нарочно покупают их и радуются. Что же опять в трендах?

5. Ковры из СССР снова в моде

Бабушкин ковёр в современном интерьере смотрится стильно. Фото © Shutterstock

В СССР ковёр был крайне практичной вещью: ноги не мерзнут, а если на стену повесить, то и шумоизоляция. А если там и там, то это уже способ выразить, что семейка в квартире проживает весьма зажиточная, точно говорим! Но идут годы, и вот ковёр на стене — мем, посредством которого молодёжь издевается над "бабушкиным" ремонтом. Но это не значит, что избавляться от такого декора нужно насовсем. Даже те самые ковры со стены можно обыграть в современном интерьере так, что челюсть у соседей отвиснет.

4. Кресла с деревянными подлокотниками — шик из Союза

Советские кресла можно отреставрировать, они сейчас снова в моде. Фото © Avito / "Кресла СССР Винтаж"

Кресла с деревянными подлокотниками тоже возвращаются в моду! Когда-то без них было невозможно представить ни одну советскую квартиру: недорогие, а служили десятки лет. Со временем они перекочевали на дачи и свалки, а зря. Теперь умельцы реставрируют их и продают за приличные деньги. И ведь покупают же! А значит, спрос есть. Такие приведённые в порядок кресла можно поставить в гостиной, кабинете или даже спальне. Они добавляют шарма и уюта вашему интерьеру.

"Всё ещё пользуется популярностью мягкая мебель того времени. Диваны и кресла на деревянных ножках. Кто-то специально ищет раритетные экземпляры и занимается их реставрацией. В новой обивке мебель смотрится очень здорово, поэтому подумайте, прежде чем отправить на помойку винтажное изделие, ему можно дать вторую жизнь", — комментирует Вероника Антелава, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors.

3. Хрусталь на полках — шарм и стиль из прошлого

Какие предметы из СССР модны в современных интерьерах? Фото © Shutterstock

Хрусталь был гордостью любой советской хозяйки: бокалы, стопки, салатники и т.д. Всегда их старались выставить на обозрение в серванте. Сейчас многие с пренебрежением относятся к такому способу хранения — и пусть! Но факт остаётся фактом: хрустальная посуда прекрасно подходит для создания торжественной атмосферы и добавления особого колорита в сервировку стола на праздники. Даже в 2023-м году!

"С советскими аксессуарами в современном интерьере, думаю, под силу работать только профессионалам. Умение расставить акценты и не превратить это в барахолку. Очень важно, на мой взгляд, если вы применяете такие вещи в интерьере, чтобы они несли определённую память для хозяина, достались в наследство, были с историей", — подмечает дизайнер интерьера Павел Осипов.

2. Стеклоблоки снова в дизайнерских трендах – 2023

Стеклоблоки в современном интерьере. Фото © Shutterstock

Стеклоблоки были популярны в интерьере в 80-х годах прошлого века: тысячи столовых, детских садов и даже домов культуры были построены с использованием конструкций из них. В нулевых от такого решения в дизайне начали повсеместно избавляться, как от пережитка прошлого. Но сейчас многие используют стеклоблоки для стилизации кухни и ванной комнаты. Причём даже далеко за пределами России!

1. Советский паркет снова в моде

Старый паркет: что сделать и как обыграть в современном интерьере. Фото © Shutterstock

Если вам в наследство достался дубовый паркет, не спешите избавляться от него: тренд снова в моде! Это достойное покрытие, которое может придать вашей квартире неповторимый вид. Кроме того, его производство осуществляется с использованием массива древесины ценных пород, что делает его экологически чистым и гипоаллергенным. Паркет можно использовать в гостиной, спальне или даже в ванной комнате. Он добавит уюта и тепла в ваш дом.