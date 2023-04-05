ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 11:47

В ультрарозовом трейлере к "Барби" Марго Робби и Райан Гослинг превратились в кукол, и это надо видеть

Интрига 2023 года раскрыта — вышел трейлер фильма про любимых кукол всех девочек мира. Встречайте Барбиленд — место беззаботной жизни в кислотно-розовых оттенках. Но так ли всё гладко на самом деле.

<p>Актриса Марго Робби в роли Барби. Обложка © Кадр из фильма "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбах / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3834813/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Актриса Марго Робби в роли Барби. Обложка © Кадр из фильма "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбах / Kinopoisk.ru

Студия Warner Bros. наконец представила полноценный трейлер долгожданного фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях — "Барби". Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. А над сценарием вместе с нею работал Ноа Баумбах, написавший такие крутые сюжеты, как "История о супружестве" и "Милая Фрэнсис". Что нам приготовили столь талантливые личности на этот раз?

В трейлере показана сладкая жизнь героев в Барбиленде — ярком и красочном мире всеми любимых кукол. Хотя Кены и конкурируют между собой, но в целом там царят счастье и радость. Однако Барби в исполнении Марго Робби почему-то решает покинуть столь замечательное место и отправиться в реальный мир, а Кен — её бойфренд, конечно, отправляется тоже, чтобы не бросать свою любимую одну непонятно где.

Трейлер фильма "Барби" с Марго Робби. Видео © YouTube / "В Рейтинге"

Авторы также выпустили несколько невероятно красивых постеров с разными Барби и Кенами, на которых можно увидеть таких звёзд, как Эмма Маки, Америка Феррера, Кейт Маккиннон, а также Дуа Липа в образе Барби-русалки.

Марго Робби и Райан Гослинг в роли Барби и Кена. Фото © Warner Bros. Pictures

Марго Робби и Райан Гослинг в роли Барби и Кена. Фото © Warner Bros. Pictures

Певица Дуа Липа и актриса Эмма Маки в роли Барби. Фото © Warner Bros. Pictures

Певица Дуа Липа и актриса Эмма Маки в роли Барби. Фото © Warner Bros. Pictures

Америка Феррера и Уилл Феррелл. Фото © Warner Bros. Pictures

Америка Феррера и Уилл Феррелл. Фото © Warner Bros. Pictures

Исса Рэй и Симу Лю. Фото © Warner Bros. Pictures

Исса Рэй и Симу Лю. Фото © Warner Bros. Pictures

Премьера в кинотеатрах планируется 21 июля 2023 года. К сожалению, в России фильм вряд ли будет прокатываться. Но мы не теряем надежды, вдруг повезёт и фильм всё-таки засияет на голубых экранах. А пока можно пересмотреть наши фильмы про любовь.

5 российских фильмов про отношения, которые нужно посмотреть всем парам, если те хотят разойтись

5 российских фильмов про отношения, которые нужно посмотреть всем парам, если те хотят разойтись

Екатерина Селиванова
  • Wow
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров