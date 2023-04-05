В ультрарозовом трейлере к "Барби" Марго Робби и Райан Гослинг превратились в кукол, и это надо видеть

Студия Warner Bros. наконец представила полноценный трейлер долгожданного фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях — "Барби". Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. А над сценарием вместе с нею работал Ноа Баумбах, написавший такие крутые сюжеты, как "История о супружестве" и "Милая Фрэнсис". Что нам приготовили столь талантливые личности на этот раз?

В трейлере показана сладкая жизнь героев в Барбиленде — ярком и красочном мире всеми любимых кукол. Хотя Кены и конкурируют между собой, но в целом там царят счастье и радость. Однако Барби в исполнении Марго Робби почему-то решает покинуть столь замечательное место и отправиться в реальный мир, а Кен — её бойфренд, конечно, отправляется тоже, чтобы не бросать свою любимую одну непонятно где.

Трейлер фильма "Барби" с Марго Робби. Видео © YouTube / "В Рейтинге"

Авторы также выпустили несколько невероятно красивых постеров с разными Барби и Кенами, на которых можно увидеть таких звёзд, как Эмма Маки, Америка Феррера, Кейт Маккиннон, а также Дуа Липа в образе Барби-русалки.

Марго Робби и Райан Гослинг в роли Барби и Кена. Фото © Warner Bros. Pictures

Певица Дуа Липа и актриса Эмма Маки в роли Барби. Фото © Warner Bros. Pictures

Америка Феррера и Уилл Феррелл. Фото © Warner Bros. Pictures

Исса Рэй и Симу Лю. Фото © Warner Bros. Pictures