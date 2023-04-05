Психолог назвала 5 серьёзных причин, чтобы не рассказывать подруге о проблемах в семье

Муж пришёл пьяным после корпоратива, да ещё и со следом помады на рубашке, или уже который месяц отказывает вам в обещанной совместной поездке по магазинам. Первая появляющаяся мысль у большинства женщин в подобных ситуациях — пожаловаться на супруга подруге. И, кажется, что ничего страшного в том, чтобы поделиться переживаниями с другим человеком, нет.

Но психолог Елена Перминова иного мнения. Специалист уверена, все подобные проблемы в семье партнёры должны решать один на один. А делиться с подругами подробностями семейных споров не стоит по нескольким причинам. Смысл рассказывать всё другим людям, чтобы получить совет? Но тогда возникает вопрос, а кому он подойдёт больше: вам или подруге, которая судит о решении проблемы по себе?

Если цель — освободить свой эмоциональный контейнер и получить желаемую поддержку, то с адекватной этому запросу подругой можно поделиться. Она выслушает, посопереживает, спросит: "Что сама надумала делать?" — и останется рядом при любом решении без осуждения Елена Перминова Психолог

Получается, просить совета и жаловаться на семейные проблемы просто бессмысленно? Психолог также называет пять причин, почему рассказывать подруге о проблемах с парнем или мужем может быть опасно.

Причина 1. Даже если женщина помирится с супругом, простит его и забудет о ситуации, её подруги могут ещё долгое время припоминать конкретный случай. Напоминать о неидеальности сделанного выбора касаемо партнёра или проблемы. Причина 2. Некоторые знакомые женского пола могут завидовать своим подругам, например отношениям с мужьями. Поэтому высказанные советы будут даны, руководствуясь завистью.

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Причина 3. Иногда бывает так, что дружба и доверительные отношения с другими людьми обрываются внезапно и только с одной стороны. Если рассказать о семейных проблемах, как вам кажется, подруге, а та уже так считать не будет, есть риск попасть в неловкое положение, доверяя самое сокровенное. Причина 4. Женская дружба, конечно, существует. Но бывают и случаи, когда девушки становятся соперницами. Если вдруг подруга влюбилась в вашего мужчину, то может воспользоваться предоставленной информацией. Причина 5. И последняя, которую называет эксперт, причина — это неактуальность. Подруги зачастую дают советы из своего жизненного опыта, которые женщине могут просто навредить.