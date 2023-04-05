Психолог назвала 5 серьёзных причин, чтобы не рассказывать подруге о проблемах в семье
Кажется, что ничего плохого не произойдёт, если пожаловаться близкой подруге на непутёвого мужа или попросить совета, как поступить после ссоры. Но последствия этого могут быть трагичными.
Муж пришёл пьяным после корпоратива, да ещё и со следом помады на рубашке, или уже который месяц отказывает вам в обещанной совместной поездке по магазинам. Первая появляющаяся мысль у большинства женщин в подобных ситуациях — пожаловаться на супруга подруге. И, кажется, что ничего страшного в том, чтобы поделиться переживаниями с другим человеком, нет.
Но психолог Елена Перминова иного мнения. Специалист уверена, все подобные проблемы в семье партнёры должны решать один на один. А делиться с подругами подробностями семейных споров не стоит по нескольким причинам. Смысл рассказывать всё другим людям, чтобы получить совет? Но тогда возникает вопрос, а кому он подойдёт больше: вам или подруге, которая судит о решении проблемы по себе?
Если цель — освободить свой эмоциональный контейнер и получить желаемую поддержку, то с адекватной этому запросу подругой можно поделиться. Она выслушает, посопереживает, спросит: "Что сама надумала делать?" — и останется рядом при любом решении без осуждения
Получается, просить совета и жаловаться на семейные проблемы просто бессмысленно? Психолог также называет пять причин, почему рассказывать подруге о проблемах с парнем или мужем может быть опасно.
Причина 1. Даже если женщина помирится с супругом, простит его и забудет о ситуации, её подруги могут ещё долгое время припоминать конкретный случай. Напоминать о неидеальности сделанного выбора касаемо партнёра или проблемы.
Причина 2. Некоторые знакомые женского пола могут завидовать своим подругам, например отношениям с мужьями. Поэтому высказанные советы будут даны, руководствуясь завистью.
Фото © Shutterstock
Причина 3. Иногда бывает так, что дружба и доверительные отношения с другими людьми обрываются внезапно и только с одной стороны. Если рассказать о семейных проблемах, как вам кажется, подруге, а та уже так считать не будет, есть риск попасть в неловкое положение, доверяя самое сокровенное.
Причина 4. Женская дружба, конечно, существует. Но бывают и случаи, когда девушки становятся соперницами. Если вдруг подруга влюбилась в вашего мужчину, то может воспользоваться предоставленной информацией.
Причина 5. И последняя, которую называет эксперт, причина — это неактуальность. Подруги зачастую дают советы из своего жизненного опыта, которые женщине могут просто навредить.
Обо всём этом психолог Елена Перминова рассказала в беседе с "ФедералПресс". В качестве заключения эксперт настаивала, что важно разговаривать с партнёром и находить компромиссы, если вы хотите сохранить семью.
Shutterstock