Топ-6 самых резонных причин, почему люди на самом деле не хотят заводить детей

Решение, становиться родителем или нет, рано или поздно принимает каждый человек. Дети приносят в нашу жизнь как радость, так и массу проблем. Они требуют внимания, заботы, трат, а будут ли все усилия в итоге вознаграждены, большой вопрос. Тут скорее как в лотерее. Каковы же основные причины нежелания людей заводить ребёнка?

Неустойчивое финансовое положение

Из-за низкого дохода пары часто откладывают рождение ребёнка. Фото © Shutterstock

Когда задаёшь людям вопрос, почему у них нет детей, в большинстве случаев звучит ответ, что они им не по карману. Однако так ли это на самом деле? Денежный вопрос, конечно, довольно острый, траты на ребёнка порой заоблачные. Даже детская одежда, бывает, стоит дороже взрослой, что уж говорить о всяких кружках, секциях и прочем. Но почему же тогда рождаемость гораздо выше в неблагополучных странах? В развитых же всё наоборот. Вот какое мнение у пользователей Сети:

"У меня двое детей, и фактически за всё нужно платить, из бесплатного только молочка осталась. Чтобы обеспечить их будущим, я вынужден работать по 12–14 часов в сутки практически без выходных, мои же дети меня практически не видят. С таким темпом уже в 40 у меня начинаются первые проблемы с сердцем. Если ничего не изменится, таким темпом сдохну я, думаю, лет в 55–60, не дожив до золотых пенсионных гор. Младшей будет в лучшем случае 18", — bort944.

"Большинство доводов сводятся к деньгам, стоит помнить, что уровень дохода прямо влияет на их количество. Чем больше денег, тем меньше детей, а не наоборот", — Kapitan.svist.

Нехватка квадратных метров

Когда семья не имеет возможности увеличить жилплощадь, она часто откладывает рождение детей или совсем отказывается от этой идеи. Фото © Shutterstock

Большинство людей не желают заводить детей на съёмных квартирах или в своих, но слишком маленьких. Да, конечно, когда вас больше одного, то и места, где каждый сможет принять горизонтальное положение, должно быть побольше. Однако мы знаем немало случаев, когда отсутствие метров от заведения потомства не останавливало, давайте хотя бы вспомним ту самую семью Тепляковых с восемью детьми, которая умудряется воспитывать вундеркиндов в однокомнатной квартире.

"Знакомый живёт в съёмной студии с двумя детьми и женой. <...> Глядя на него, становится стрёмно, без квартиры не хочется и одного заводить", — Demalin. "Многих, кого я знаю, тормозит именно отсутствие большой жилплощади", — Babaika80.

Неготовность взять на себя ответственность

Некоторые люди просто не хотят отвечать за других. Фото © Freepik

Это, можно сказать, беда современного общества. Люди не готовы отвечать за кого-то. Поэтому и предпочитают простое сожительство законному браку и отсутствие детей. Чтобы в случае чего можно было выйти из дома за хлебом и без каких-либо сожалений не вернуться. Ведь всем прекрасно известно, как дети меняют привычный уклад жизни. Далеко не каждый готов идти на такие жертвы.

"По-моему, даже не в деньгах дело. Дело в том, что ребёнок — огромная ответственность, это, по сути, меняет тебе весь привычный уклад жизни. Очевидно, разумные люди много раз подумают, перед тем как ломать себе привычный и комфортный уклад жизни. К такому надо готовиться, иметь жильё, финансы, определённый настрой. Быть готовым к тому, что неопределённое время будешь недосыпать, что свободное время исчезнет как понятие. Только всякие бичи могут себе позволить забить болт и уповать на зайку-лужайку", — red101.

Страх оказаться в круговороте однообразной рутины

Не каждый может выдержать рутину семейной жизни. Фото © Freepik

Став родителями, люди нередко попадают в бесконечный круговорот однообразия, который постепенно сводит их с ума. Возможностей начать что-то новое становится меньше. Рисковать благосостоянием, бросать надоевшую работу, чтобы дотянуться до журавля в небе, уже не каждый решится.

"Почему люди обесценивают проблемы других людей?! Пишет в одной городской группе женщина, что устала от быта, от детей, от дня сурка, что боится за своё будущее, и спрашивает совета, как выйти из этого состояния. В комментариях люди ей пишут: "У тебя хотя бы дети есть, я хожу по больницам столько-то лет, не могу забеременеть" или "У тебя дети хоть здоровые, а у нас это, то и другое". Блин, потому что у других проблемы похлеще, ей разве должно стать легче?" — astalalista.

Отсутствие времени на собственных детей

Пытаясь заработать как можно больше для своих детей, у нас не остаётся на них времени. Фото © Shutterstock

Совмещать работу и воспитание детей не всегда получается. И часто возникает парадокс: чтобы у детей было всё, их лишают самого важного — присутствия родителей в жизни.

"Люди не видят будущего, перспектив даже для себя, какие дети", — Hintoleeo. "Ну что с того, что у меня дети? Я их не видел. Я работал по 12–14 часов", — willy11.

Неумение быть хорошим родителем

Воспитание ребёнка — сложный процесс. Не всем он даётся сразу. Фото © Shutterstock

Наверняка вы не раз слышали, как говорят, что каждому из нас родители травмировали психику. Нельзя всегда быть правым, нельзя не совершать ошибок. Однако с умением воспитывать детей, как правило, не рождаются. Это тяжёлый и кропотливый труд, которому не все смогут обучиться, но это не значит, что нужно опускать руки.

"Когда мне было шесть лет, папа обещал взять меня в поход в лес за грибами и ягодами с ночёвкой. Но только когда мне исполнится 12. В 12 лет родители развелись. Сейчас мне уже 27, я объехала полмира, но до сих пор мечтаю пойти с папой в лес за грибами", — oseledich. "Решил я сходить на фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" про Дамира Юсупова, пилота, спасшего 233-й в августе 2019-го, пока ждал фильм, рядом сели мама с ребёнком лет шести, ребёнок попросил попкорн, и только мама оплатила покупку, как чадо уронило всё на кресло, ребёнок побежал на кассу попросить пакет, "чтобы охранники не ругались", мать рявкнула, что уборщицы здесь не бесплатно работают, на моё замечание, что её сын умнее матери, она начала орать, что за собственными детьми я могу хоть дерьмо убирать с улицы, у меня нет детей, но, даже если бы мой ребёнок посрал бы на дороге, я бы убрал, как и за собакой, которой у меня тоже нема))", — Kiman666.