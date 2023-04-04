Из-за Альцгеймера Крис Хемсворт планирует завершить карьеру, ведь недуг начал прогрессировать

Кто не был в шоке, когда узнал, что у 39-летнего красавчика и секс-символа Криса Хемсворта неожиданно диагностировали болезнь Альцгеймера? На съёмках документального проекта для National Geographic в прошлом году Крис узнал, что унаследовал две копии гена APOE4. Они повышают риск развития деменции в восемь-десять раз. И раз Хемсворт хочет завершить карьеру и все силы бросить на восстановление здоровья, то, значит, болезнь Альцгеймера за год начала прогрессировать.

Сможет ли Тор из "Мстителей" преодолеть деменцию и не дать болезни искалечить себе жизнь? Фото © Marvel Studios

Page Six пересказывает слова близких актёра о том, что Тор из "Мстителей" вполне серьёзно думает о паузе в актёрской карьере. "Он не планирует выбирать для себя много ролей из-за знания о риске развития болезни Альцгеймера". Сейчас Крис участвует в съёмках нескольких картин, в том числе в новой части "Мстителей" и биографической ленте про рестлера Халка Хогана. И, видимо, это будут последние фильмы, в которых мы сможем увидеть Хемсворта.

39-летний Крис Хемсворт планирует завершить карьеру из-за болезни Альцгеймера. Кадр из фильма "Мстители" © Marvel Studios