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4 апреля, 12:30

Из-за Альцгеймера Крис Хемсворт планирует завершить карьеру, ведь недуг начал прогрессировать

Кажется, Тора из "Мстителей" мы можем вскоре перестать видеть на экранах кинотеатров. Если актёр действительно из-за лобно-височной деменции прекратит сниматься и посвятит всё время здоровью.

<p>Крис Хемсворт. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili</p>

Крис Хемсворт. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Кто не был в шоке, когда узнал, что у 39-летнего красавчика и секс-символа Криса Хемсворта неожиданно диагностировали болезнь Альцгеймера? На съёмках документального проекта для National Geographic в прошлом году Крис узнал, что унаследовал две копии гена APOE4. Они повышают риск развития деменции в восемь-десять раз. И раз Хемсворт хочет завершить карьеру и все силы бросить на восстановление здоровья, то, значит, болезнь Альцгеймера за год начала прогрессировать.

Сможет ли Тор из "Мстителей" преодолеть деменцию и не дать болезни искалечить себе жизнь? Фото © Marvel Studios

Сможет ли Тор из "Мстителей" преодолеть деменцию и не дать болезни искалечить себе жизнь? Фото © Marvel Studios

Page Six пересказывает слова близких актёра о том, что Тор из "Мстителей" вполне серьёзно думает о паузе в актёрской карьере. "Он не планирует выбирать для себя много ролей из-за знания о риске развития болезни Альцгеймера". Сейчас Крис участвует в съёмках нескольких картин, в том числе в новой части "Мстителей" и биографической ленте про рестлера Халка Хогана. И, видимо, это будут последние фильмы, в которых мы сможем увидеть Хемсворта.

39-летний Крис Хемсворт планирует завершить карьеру из-за болезни Альцгеймера. Кадр из фильма "Мстители" © Marvel Studios

39-летний Крис Хемсворт планирует завершить карьеру из-за болезни Альцгеймера. Кадр из фильма "Мстители" © Marvel Studios

Напомним, что деменция — это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности больного. То есть человек потихоньку теряет способность мыслить и узнавать людей, предметы. Опасна болезнь Альцгеймера тем, что у человека случаются провалы в памяти и дезориентация, как, например, у больного ею Брюса Уиллиса. И недуг может быть выявлен как у старика 80 лет, так и у 40-летнего красавчика, как в случае с Крисом Хемсвортом. Хочется верить, что Тор сможет одолеть болезнь и не допустить её развития до критической точки.

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Елизавета Терешкова
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