Эти 5 вещей есть дома у каждого, и именно из-за них все толстеют

Приближается лето, пора приводить себя в форму, чтобы с гордостью надеть яркий купальник или короткие шортики. Вот только не все смогут похудеть к лету. Как ни стараешься, а лишние килограммы никуда не уходят. Но почему так происходит? Причина этого порой заключается в самой нашей квартире, а точнее в некоторых её предметах. От чего нужно немедленно избавиться, чтобы похудеть?

1. Занавески в спальне мешают похудению

Почему люди не могут похудеть. Фото © Shutterstock

Первое, что важно для хорошей работы организма, — это крепкий сон. Из-за его плохого качества или недосыпа нас тянет на вредную пищу. Чем плотнее шторы, тем лучше спится, поэтому занавески в спальне должны быть плотными и минимально пропускать свет. В идеале можно использовать шторы-блэкаут. Но тут же стоит отметить, что нехватка солнечного света тоже не менее вредна, поэтому сразу после пробуждения их стоит распахнуть и принять солнечную ванну.

2. Телевизор на кухне мешает худеть

Телевизор на кухне провоцирует переедание и набор лишних килограммов. Фото © Freepik / dcstudio

Конечно, когда готовишь, посмотреть интересную передачу — благое дело. Но во время приёма пищи от этого лучше отказаться. За просмотром фильма мы не чувствуем насыщения, поэтому можем съесть гораздо больше, чем требуется организму. Чтобы избежать подобного и не растолстеть, лучше вообще отказаться от ТВ на кухне.

3. Посуда — главный враг тонкой талии

Яркая посуда поможет похудеть. Фото © Shutterstock

Логично, что размер тарелки напрямую влияет на размер ваших порций. Чем больше посуда, из которой едите, тем больше вы положите в неё еды. Но, оказывается, на количество съеденного может повлиять и цвет. Важно, чтобы оттенок тарелки максимально контрастировал с пищей. Чем она ярче, тем меньше в неё хочется положить. Удивительно, но факт. Таким образом, правильная посуда поможет постепенно сокращать порции и насыщаться меньшим количеством пищи.

4. Переедание — главная причина лишних килограммов

Чтобы не потолстеть, фрукты не нужно хранить в холодильнике. Фото © Shutterstock

Да, как ни забавно это звучит, но похудеть нам часто мешает еда. Но не простая, а крайне вредная. Если в ваших кухонных шкафах хранится огромное количество печенюшек, крекеров, чипсов, шоколадок, хлопьев, сухариков, то не есть их вы просто не сможете. Само знание, что "допинг" совсем рядом, будет сводить с ума. Хотите похудеть и избавиться от лишних килограммов? Не покупайте вредной пищи.

Также следует рассказать о полезной еде, такой как фрукты. Нередко их убирают куда-нибудь подальше в холодильник или кухонный шкаф. Но делать этого не стоит. Фрукты не нужно запрятывать, их следует положить на красивую тарелку и поставить на стол. Если вам захотелось чем-то перекусить, именно они должны быть первым, что попадётся на глаза. Это будет куда полезнее печенья.

5. Из-за уютного дивана вы толстеете

Мягкий диван вреден для фигуры и здоровья. Фото © Freepik / stockking

Злейший враг худеющего человека поджидает в гостиной. Как приятно после плотного обеда или ужина пойти и подремать на мягких диванных подушках, вот только делать этого категорически нельзя. Чем меньше движений совершает наше тело, тем хуже для нашей фигуры и здоровья. Старайтесь после еды немного подвигаться, не нужно заниматься спортом, на пользу это тоже не пойдёт, но совершить небольшой променад — самое то.