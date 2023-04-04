Почему домашних животных запрещено называть именами людей: 4 устрашающие причины
И хотя существует невообразимое количество разнообразных кличек, люди до сих пор дают питомцам человеческие имена. Даже не подозревая, какой вред животному этим наносят.
По разным причинам хозяева домашних животных называют любимцев именами людей: у кого-то не хватает фантазии придумать оригинальную кличку, а другие наивно думают, что смогут так выделиться. Вот только подобное энергопрактики находят недопустимым. Таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская рассказала, чем может обернуться прихоть назвать питомца именем человека.
Помимо множества суеверий и примет, запрещающих подобное действие, эксперт также отмечает, что негативное отношение к людским именам у животных существует во многих религиях. И на это есть ряд очевидных причин:
Первая — энергетика. Экстрасенс уверена, нарекая своё животное именем человека, хозяин сам выбирает для питомца тяжёлую судьбу. Из-за "неподъёмной" энергетики человеческого имени животное может чаще болеть, измениться в характере и даже погибнуть раньше положенного срока.
Вторая причина — обида святых. Большинство людей знают про праздник именины. Получается, у каждого человека есть свой покровитель, который оберегает владельца определённого имени. "Нарекая любимого пса, например, именем Георгий, вы можете оскорбить святого, который покровительствует владельцам этого имени", — рассказывает таролог.
Страшные последствия, которые случаются, если питомца назвать именем человека. Фото © Shutterstock
Третья причина — развитие агрессии. Получается, энергетика человеческого имени может влиять не только на состояние питомца, но и его характер." Животные, которые носят человеческие имена, отличаются агрессивностью, они могут казаться неадекватными и злыми", — подчеркнула Новокрещенская.
Четвёртая — закон мироздания о духах-защитниках. Согласно множеству мнений, даже детей или внуков не всегда стоит называть в честь любимых бабушек и дедушек, а также умерших родственников. Дело в том, что если маленького человека наречь как, например, прадеда, тот получит общего с родственником хранителя. А тот в первую очередь защищает старшего по роду. То есть животное окажется максимально беззащитным в духовном и эзотерическом плане.
Почему домашних животных нельзя называть человеческими именами. Фото © Shutterstock
Таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская рассказала изданию "Вечерняя Москва" о причинах, почему нельзя называть животных именами людей. Подметив, что имя человека имеет особую энергетику, которая животным не подходит. И в отдельных случаях решение наречь питомца любимым именем может привести к его гибели.
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