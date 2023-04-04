Почему домашних животных запрещено называть именами людей: 4 устрашающие причины

По разным причинам хозяева домашних животных называют любимцев именами людей: у кого-то не хватает фантазии придумать оригинальную кличку, а другие наивно думают, что смогут так выделиться. Вот только подобное энергопрактики находят недопустимым. Таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская рассказала, чем может обернуться прихоть назвать питомца именем человека.

Помимо множества суеверий и примет, запрещающих подобное действие, эксперт также отмечает, что негативное отношение к людским именам у животных существует во многих религиях. И на это есть ряд очевидных причин:

Первая — энергетика. Экстрасенс уверена, нарекая своё животное именем человека, хозяин сам выбирает для питомца тяжёлую судьбу. Из-за "неподъёмной" энергетики человеческого имени животное может чаще болеть, измениться в характере и даже погибнуть раньше положенного срока.

Вторая причина — обида святых. Большинство людей знают про праздник именины. Получается, у каждого человека есть свой покровитель, который оберегает владельца определённого имени. "Нарекая любимого пса, например, именем Георгий, вы можете оскорбить святого, который покровительствует владельцам этого имени", — рассказывает таролог.

Страшные последствия, которые случаются, если питомца назвать именем человека. Фото © Shutterstock

Третья причина — развитие агрессии. Получается, энергетика человеческого имени может влиять не только на состояние питомца, но и его характер." Животные, которые носят человеческие имена, отличаются агрессивностью, они могут казаться неадекватными и злыми", — подчеркнула Новокрещенская.

Четвёртая — закон мироздания о духах-защитниках. Согласно множеству мнений, даже детей или внуков не всегда стоит называть в честь любимых бабушек и дедушек, а также умерших родственников. Дело в том, что если маленького человека наречь как, например, прадеда, тот получит общего с родственником хранителя. А тот в первую очередь защищает старшего по роду. То есть животное окажется максимально беззащитным в духовном и эзотерическом плане.

Почему домашних животных нельзя называть человеческими именами. Фото © Shutterstock