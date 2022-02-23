10 кресел, которые валяются у вас на даче ещё с советских времён, хотя их можно очень выгодно продать

Кресла 60–70-х годов. Даже наполовину сломанные такие продаются тысяч за три-пять, а вот за реставрированные придётся выложить немало. За одно такое просят 25 тысяч рублей. Два отдадут за 45 тысяч.

Фото © Avito / Кресла СССР Винтаж

Это кресло выглядит так, словно к нему не прикасалась рука реставратора. А ведь это совсем не так. На деревянных частях обновили лак, а мягкие части вообще заменили. Для обивки взяли советский гобелен, так что дух времени на месте. Продают такую красоту за 7,5 тысячи рублей.

Фото © Avito / VasyaPoiev

А вот та же самая модель, только ещё не отреставрированная. Использовать по назначению его сейчас вряд ли получится — рискуешь то ли испачкаться, то ли получить пару синяков, грохнувшись вместе с развалившимся креслом. Но и цена такого призрака из прошлого всего тысяча рублей. Остаётся только немного над ним поколдовать, а затем продать в десять раз дороже.

Фото © Avito / Лена

А вот этому креслу удалось перенести десятилетия без особых потерь. Выглядит почти как новое, и это без реставрации. Автор объявления продаёт его за 5,5 тысячи рублей. В таком состоянии долго искать покупателя не придётся.

Фото © Avito / Игорь

Над этим красавцем явно потрудились — это сразу видно. Новая обивка, наполнитель, а каркас словно только что вышел с завода. Работа реставраторов, конечно, заметно повысила цену кресла. Купить такое можно за 15 тысяч рублей.

Фото © Avito / Viktoria Stroy

Автор этого объявления честно говорит — кресло под реставрацию. И правда, хоть состояние каркаса очень хорошее, мягкую часть нужно полностью менять. Но даже в таком виде модель не отдадут меньше чем за четыре тысячи рублей.

Фото © Avito / Елена

Это старое румынское кресло тоже можно было встретить в СССР. До 2022 года этот экземпляр добрался практически в идеальном состоянии. Владельцы готовы отдать его за девять тысяч рублей — "Торг не предлагать!".

Фото © Avito / Марианна 555

А вот эта реставрация и вовсе сделала старое кресло произведением искусства. Свежий лак, новая обивка, а на ней — вышивка, которая удивит любого. Цена тоже впечатляющая — 40 тысяч рублей. Но за такую работу это копейки.

Фото © Avito / Полина

Сказать честно, такую модель можно было встретить разве что в очень зажиточных семьях. Кресло из Чехословакии впечатляло своим дизайном и тогда, и сейчас. Особенно после реставрации. Стоит такое ровно 35 тысяч рублей.

Фото © Avito / Юлия

Кстати, если продавать по одному креслу не хочется, можно собрать всю старую мебель и выставить на продажу комплектом. Если в хорошем состоянии, даже так получится выручить хорошие деньги. Эти два кресла с журнальным столиком продаются за 23 тысячи рублей.