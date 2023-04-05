Вы будете в шоке, узнав, какие 6 вещей на самом деле нужно брать с собой в отпуск

Собираясь сбежать с любимой работы и отдохнуть недельку или две, люди запасаются типичным набором вещей: одежда, паспорта, аптечки. Но эксперт по туризму Николай Мельник уверен: самые необходимые в отпуске вещи в чемодане как раз часто и не оказываются. Но что же такого важного и нестандартного стоит взять с собой в отпуск?

1. Шариковая ручка

Казалось бы, зачем в отпуске такой предмет? Оказывается, в некоторых странах могут по прилёте попросить заполнить миграционную карту или карту здоровья. Есть высокая вероятность, что необходимого предмета не окажется около нужного терминала. Зато точно найдутся люди, которые предложат вам помочь заполнить бумаги их ручкой, но за деньги.

2. Крем от загара

Необычные вещи, которые точно стоит взять с собой в отпуск. Фото © Shutterstock

Эксперт советует не быть наивным и в страны с жарким климатом обязательно брать с собой крем от загара. Даже если считаете, что точно не обгорите.

3. Пластиковые контейнеры

Взять с собой на отдых пару контейнеров для еды — это настоящий лайфхак для семейных пар с малышами, считает Николай Мельник. "Дети хотят есть постоянно. А в контейнеры удобно сложить продукты с завтрака (колбаски, фрукты, овощи или орехи), чтобы взять с собой и подкармливать детей до обеда". К тому же в контейнерах всегда можно разместить остатки еды и для взрослых, чтобы вечером доесть в номере.

4. Средства личной гигиены и зубная щётка

Большинство туристов наивно полагают, что отель предоставит им мыло, шампунь и зубную пасту со щёткой. Но всё же стоит взять средства личной гигиены с собой, чтобы не попасть в передрягу и не тратиться. К тому же не все любят пользоваться одноразовыми щётками, например.

5. Дополнительный чемодан

Казалось бы, зачем тащить в отпуск такую огромную вещь, когда есть уже собственный с вещами. Однако второй чемодан станет незаменимым вместилищем для любителей скупать сувениры.

"Многие недооценивают собственных аппетитов и набирают очень много сувениров и вещей на отдыхе. Особенно те, кто отдыхает в Турции. Поэтому очень часто людям приходится покупать дополнительный чемодан или сумку. На этот случай удобно, если у вас уже будет с собой свободный багаж", — подмечает эксперт Николай Мельник в разговоре с "Вечерней Москвой".

6. Пляжная сумка

Ошибки туриста или какие вещи всегда стоит брать с собой в путешествие. Фото © Shutterstock

Если вы путешествуете с детьми, то пляжная сумка станет для вас незаменимым помощником на протяжении всего отпуска. Ведь именно она позволяет взять с собой всё необходимое и удобно перенести в нужное место, например на пляж.