Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

26 лет назад, в 1997 году, увидел свет культовый фильм Алексея Балабанова "Брат" с Сергеем Бодровым – младшим в главной роли, а через три года — "Брат-2". Обе работы произвели настоящий фурор в мире кино и сделали актёров, снимавшихся в них, по-настоящему знаменитыми. В 2002 году жизнь Сергея Бодрова трагически оборвалась: он вместе со всей съёмочной группой попал под лавину на кавказской горе Джимара. Единственная ли это трагедия? Как сейчас выглядят и живут актёры, сыгравшие культовые роли в этих фильмах?

Виктор Сухоруков — Виктор Багров

Виктор Сухоруков. Фото © Кадр из фильма "Брат", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Виктор сыграл в фильме Виктора Сергеевича Багрова, брата главного героя, киллера по кличке Татарин. Роль сделала актёра знаменитым. Во время съёмок он очень подружился с Бодровым, однако, кроме "Братьев", больше поработать вместе им так и не удалось. В ноябре 2021-го артисту исполнилось 70 лет, во что довольно сложно поверить. Сейчас Виктор продолжает сниматься, а в свободное время водится с племянником Иваном и помогает сестре в огороде.

Светлана Письмиченко — подруга Светлана

Светлана Письмиченко. Фото © Кадр из фильма "Брат", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © ТАСС / Никита Крючков

В фильме "Брат" Письмиченко играла Свету, подругу главного героя. Ради этой роли ей даже пришлось обучаться вождению трамвая, так как именно этим и зарабатывала её героиня. Сама же Светлана снимается, играет в театре, преподаёт актёрское мастерство в студии творческого развития "Оперение" Константина Хабенского. А также с 2003 года является голосом всем известного персонажа — Нюши из "Смешариков".

Юрий Кузнецов — немец

Юрий Кузнецов. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская, © Кадр из фильма "Брат", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов

Юрий сыграл в фильме небольшую, но запоминающуюся роль бездомного немца, приятеля главного героя. Как вспоминал сам актёр, его настолько хорошо загримировали, что местные бомжи, которых позвали поучаствовать в массовке, не заметили подвоха и признали в нём своего. Кузнецов активно снимается, несмотря на возраст (актёру 76 лет), среди последних работ комедия "Непослушник", исторический фильм "Русь и Ганза. Путь навстречу", драма "Чекаго" и другие.

Мария Милютина — Кэт

Мария Милютина. Фото © Кадр из фильма "Брат", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mashamilyutina

Играла в фильме тусовщицу Кэт, с которой герой Бодрова знакомится у музыкального магазина. За эту роль актриса получила Гран-при на фестивале "Кинотавр". Мария замужем, у неё сын, которого она как раз ждала во время съёмок в фильме "Брат". В кино Милютина больше не снимается, она нашла себя в организации праздников и мероприятий, а также участвует в издании журнала "Деиллюзионист".

Сергей Мурзин — бандит Круглый

Сергей Мурзин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergei_murzin_65, © Кадр из фильма "Брат", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов

В фильме "Брат" актёр сыграл главного бандита — по прозвищу Круглый. Его фишкой было постоянное использование в речи пословиц и поговорок. В проект актёр, по его собственному признанию, попал случайно, однако был этому очень рад и снимался с большим удовольствием. Понравилось ему и работать с Бодровым, его смерть стала для актёра ударом. Сергей был трижды в браке, нынешняя жена — его пиар-менеджер Анна, у них общая дочь Варвара. Актёр продолжает активно сниматься в разных фильмах и сериалах.

Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова. Фото © Кадр из фильма "Брат-2", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © ТАСС / Елизавета Клементьева

Ирина играла в продолжении культового фильма саму себя, по сюжету между нею и Данилой Багровым завязывались романтические отношения. Для девушки это была первая в карьере роль, после Салтыкова ещё несколько раз пробовала себя в кино — в таких фильмах, как "Крылья" и "Русский спецназ", а также ещё в паре проектов. Но основной её страстью всегда была музыка.

Сергей Маковецкий — банкир Белкин

Сергей Маковецкий. Фото © Кадр из фильма "Брат-2", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © kino-teatr.ru

Маковецкий — известный советский и российский актёр, во втором "Брате" ему досталась роль банкира Белкина, вступающего в конфронтацию с героем Бодрова. Роль, по которой его и сейчас многие узнают. Сергей продолжает активно сниматься в кино, одна из нашумевших его работ — Иоанн IV в сериале "Грозный" 2020 года.

Кирилл Пирогов — Илья Сетевой

Кирилл Пирогов. Фото © Кадр из фильма "Брат-2", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © ТАСС / Сергей Виноградов

В фильме "Брат-2" Кирилл играл друга Данилы Илью Сетевого, который помогал главному герою осуществить план мести. Пусть роль была и не слишком большой, однако его заметили и стали чаще приглашать в проекты. Сейчас актёр больше внимания уделяет театру, а также преподаёт в Щукинском училище. Последней его работой в кинематографе на данный момент является роль Александра Максимова в сериале "Переговорщик".

Александр Дьяченко — хоккеист и охранник

Александр Дьяченко. Коллаж © LIFE. Фото © Кадр из фильма "Брат", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antigoalex

Работа в фильме "Брат-2" Алексея Балабанова была первой заметной ролью актёра в кино. Александр играл сразу двух персонажей: хоккеиста НХЛ и охранника в банке. Съёмки спортивного матча проходили в США, актёр был знаком с некоторыми хоккеистами американских ХК, благодаря этому он смог помочь с работой над картиной. Сейчас Дьяченко довольно востребованный актёр, у которого немало проектов в кино и сериалах.