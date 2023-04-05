10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

"Каждый раз, когда собираю чемодан, она ложится внутрь и мешает мне. Но на этот раз дала мне с собой свою игрушку. Возьму её и буду фотографировать во время поездки по Италии", — Mseafigs.

Фото © Reddit / Mseafigs

"За четыре года она уничтожила сотни игрушек, но любимому Дино причинять вред отказывается", — a7xxx.

Фото © Reddit / u/a7xxx

"Малыш Коржик и его любимая игрушка. Так вот она какая — любовь к себе", — ninlooq.

Фото © Reddit / ninlooq

"Ей уже почти 18 лет, а она до сих пор спит с игрушечной лягушкой, которую ей подарили аж 14 лет назад", — COMB__THE__DESERT.

Фото © Reddit / COMB__THE__DESERT

"Так много лет прошло, а этот мишка так и остался его любимой игрушкой", — BeefJyrkii.

Фото © Reddit / BeefJyrkii

"А ОБЯЗАТЕЛЬНО ли моим игрушкам нужно купаться?" — j3ffr33d0m.

Фото © Reddit / j3ffr33d0m

"Это Джаспер, соседская собака. Из-за проблем со здоровьем я не могу часто выходить из дома. Так вот, каждый раз, когда этот малый видит меня на улице, он БЕЖИТ обратно домой, чтобы принести мне одну из своих любимых игрушек. Сегодня вот была утка. Его рекорд — 3 игрушки и палка, все разом в пасти. Чемпион. Будь как Джаспер", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Бонни положила любимую игрушку, пока я упаковывала чемодан... о боже, моё сердечко..." — jayblesz.

Фото © Reddit / jayblesz

"Годы идут — ничего не меняется", — mac_is_crack.

Фото © Reddit / mac_is_crack

"С нетерпением ждут возвращения игрушки", — my_stupid_name.