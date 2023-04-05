ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 09:00

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

Все знают, как детишки заботятся о любимых игрушках. Оказывается, эта черта присуща не только человеческому виду — наши питомцы тоже проявляют любовь к своим резиновым косточкам и мячикам.

"Каждый раз, когда собираю чемодан, она ложится внутрь и мешает мне. Но на этот раз дала мне с собой свою игрушку. Возьму её и буду фотографировать во время поездки по Италии", — Mseafigs.

Фото © Reddit / Mseafigs

Фото © Reddit / Mseafigs

"За четыре года она уничтожила сотни игрушек, но любимому Дино причинять вред отказывается", — a7xxx.

Фото © Reddit / u/a7xxx

Фото © Reddit / u/a7xxx

"Малыш Коржик и его любимая игрушка. Так вот она какая — любовь к себе", — ninlooq.

Фото © Reddit / ninlooq

Фото © Reddit / ninlooq

"Ей уже почти 18 лет, а она до сих пор спит с игрушечной лягушкой, которую ей подарили аж 14 лет назад", — COMB__THE__DESERT.

Фото © Reddit / COMB__THE__DESERT

Фото © Reddit / COMB__THE__DESERT

"Так много лет прошло, а этот мишка так и остался его любимой игрушкой", — BeefJyrkii.

Фото © Reddit / BeefJyrkii

Фото © Reddit / BeefJyrkii

"А ОБЯЗАТЕЛЬНО ли моим игрушкам нужно купаться?" j3ffr33d0m.

Фото © Reddit / j3ffr33d0m

Фото © Reddit / j3ffr33d0m

"Это Джаспер, соседская собака. Из-за проблем со здоровьем я не могу часто выходить из дома. Так вот, каждый раз, когда этот малый видит меня на улице, он БЕЖИТ обратно домой, чтобы принести мне одну из своих любимых игрушек. Сегодня вот была утка. Его рекорд — 3 игрушки и палка, все разом в пасти. Чемпион. Будь как Джаспер", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Бонни положила любимую игрушку, пока я упаковывала чемодан... о боже, моё сердечко..." jayblesz.

Фото © Reddit / jayblesz

Фото © Reddit / jayblesz

"Годы идут — ничего не меняется", — mac_is_crack.

Фото © Reddit / mac_is_crack

Фото © Reddit / mac_is_crack

"С нетерпением ждут возвращения игрушки", — my_stupid_name.

Фото © Reddit / my_stupid_name

Фото © Reddit / my_stupid_name

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

Обложка ©

Reddit / ninlooq, COMB__THE__DESERT

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров